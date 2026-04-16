Hacı Adayları İçin Önemli Gelişme! Hacda Tedbirler Artırıldı

Milyonlarca hacı adayı, kutsal topraklara savaşın gölgesinde gidecek. İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaştan olumsuz etkilenen Suudi Arabistan, Türkiye'den gelecek olan hacı adaylarına da güvence verdi.Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan yaklaşık 85 bin aday için süreç resmen başlıyor. İlk kafile, 18 Nisan Cumartesi günü Medine'ye hareket edecek.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da hazırlıkların sürdüğü bildirildi.Planlamaya göre hacı adaylarının ilk grubu Medine'ye ulaşacak, son kafile ise 22 Mayıs'ta Mekke'ye giriş yapacak. Adaylar, yolculuk öncesinde Diyanet tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılarak ibadet sürecine ilişkin bilgilendiriliyor.Hacıların ibadetlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için Mekke ve Medine'de görev yapacak sağlık ekipleri ve din görevlileri belirlendi. Organizasyon kapsamında, hem lojistik hem de sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi hedefleniyor.Diyanet İşleri Başkanlığı, savaş, doğal afet veya salgın gibi mücbir sebepler nedeniyle ibadetin gerçekleştirilememesi durumunda hacı adaylarının yaptıkları ödemelerin iade edileceğini açıkladı. Bu uygulamanın bu yıl da devam edeceği bildirildi.Suudi Arabistan tarafında ise hac bölgelerinin “güvenli alan” statüsünün korunması için ek tedbirler alındığı belirtildi. Özellikle drone tehditlerine karşı hava savunma sistemleriyle hac güzergâhlarının güçlendirildiği ifade edildi.Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abualnasr, “Mekke Yolu Projesi” sayesinde hacıların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabildiğini belirtti.Yetkililer, hem Türkiye hem Suudi Arabistan'da yapılan hazırlıklarla hac ibadetinin güvenli, düzenli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesinin amaçlandığını vurguluyor.