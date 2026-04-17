Apple Glasses Tasarımı Ortaya Çıktı!

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesi Apple Glasses hakkında yeni detaylar paylaştı. Bu yeni bilgiler, teknoloji devinin tasarım konusundaki güçlü yanlarını bir kez daha ön plana çıkaracağını gösteriyor.Apple Glasses modelinin dört farklı stil ve çeşitli renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şirket, bu yeni giyilebilir teknoloji ürününde yüksek kaliteli asetat malzeme kullanmayı hedefliyor.Sızdırılan bilgilere göre cihaz, iPhone ile derin entegrasyon ve gelişmiş görsel zeka özelliklerine sahip olacak. Ayrıca iOS 27 ile gelecek olan yeni Siri üzerinden ses odaklı bir arayüz sunulması bekleniyor. Apple'ın bu projeyi şirket içinde ikon olarak adlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Apple, kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunmak amacıyla dört farklı çerçeve tasarımı üzerinde testler yürütüyor. Bu tasarımlar arasında Ray-Ban Wayfarer modelini andıran büyük dikdörtgen ve Tim Cook'un gözlüklerine benzeyen ince dikdörtgen modeller bulunuyor.Ayrıca daha yumuşak hatlara sahip olan büyük oval veya dairesel çerçeveler ile daha zarif, küçük oval seçenekler de masada duruyor. Şirket bu modellerde siyah, okyanus mavisi ve açık kahverengi gibi farklı renk seçeneklerini değerlendiriyor.Cihazın kamera sistemi, Meta'nın ürünlerinde görülen dairesel tasarımın aksine dikey olarak yerleştirilmiş oval lenslerden oluşuyor. Bu lenslerin etrafında, Apple'ın tasarım dilini yansıtan özel ışıklandırma sistemlerinin bulunacağı belirtiliyor.Apple, AirPods ve Apple Watch modellerinde olduğu gibi, ilk bakışta tanınabilen ikonik bir tasarım oluşturmayı hedefliyor. Şirketin dış ortaklara ihtiyaç duymadan kendi tasarım ekibiyle bu süreci yönetmesi dikkat çekiyor.Yeni gözlüklerin üretiminde kullanılan asetat malzeme, standart plastiklere göre çok daha dayanıklı ve lüks bir his sunuyor. Bu malzeme tercihi, Apple'ın ürünü premium bir segmentte konumlandırmak istediğini kanıtlıyor.