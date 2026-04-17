Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefatının 33'üncü yıl dönümünde andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 33'üncü yıl dönümü kapsamında anılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan 1993 yılında hayatını kaybeden Turgut Özal'a ilişkin bir mesaj paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ı vefatının yıl dönümünde yâd etti.Sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.