En Acı Veda! Türkiye Evlatlarını Ebediyete Uğurluyor

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul saldırıları nedeniyle yasta. Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, 9 kişi hayatını kaybetmişti. 1'i öğretmen olmak üzere 8 öğrenci, gözyaşları içinde defnediliyor.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.Ayser Çalık Ortaokulunda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Cami'ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.Öte yandan öğretmen Ayla Kara'nın 3 çocuk annesi olduğu çocuklarından Furkan Kara'nın avukat, oğlu Ertuğrul Kara'nın öğrenci, kızı Dilara Karabıyık'ın ise evli olduğu öğrenildi.