WhatsApp Yeni Mesaj Silme Özelliği Test Ediliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android platformu için yayınladığı 2.26.15.11 beta güncellemesiyle kullanıcıların gizlilik ayarlarını daha esnek hale getirmeyi hedefleyen yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.Mevcut zamanlayıcı seçeneklerine ek olarak geliştirilen bu yenilik, kullanıcıların mesajların alıcı tarafından okunduktan sonra otomatik olarak silinmesini sağlamasına olanak tanıyacak.Henüz geliştirme aşamasında olan ve beta kullanıcılarına sunulmayan bu özellik, dijital yazışmalarda daha fazla kontrol mekanizması oluşturmayı amaçlıyor.WhatsApp, bu yeni yapılandırmayla birlikte mesajların okunma durumuna bağlı olarak kaybolması için 5 dakika, 1 saat ve 12 saat gibi farklı süre seçeneklerini kullanıcı deneyimine sunmayı planlıyor.WhatsApp, halihazırda 1 gün, 1 hafta ve 90 gün gibi varsayılan seçeneklerle mesajların kaybolmasını destekliyor.Ancak yeni geliştirilen “okunduktan sonra” özelliği, yazışmalar üzerindeki kontrolü çok daha kişisel bir seviyeye taşıyor. Bu sayede gönderilen hassas bilgilerin alıcı tarafından görüntülendikten kısa bir süre sonra cihazlardan kaldırılması mümkün hale gelecek.Bu yeni özellik, mesaj gizliliği konusunda kullanıcılara çok daha hassas bir kontrol imkanı sağlıyor.Standart zamanlayıcı, mesajın gönderildiği andan itibaren geri sayımı başlatıyor ve alıcı mesajı okumasa dahi belirtilen sürede veriyi siliyor. Yeni “okunduktan sonra” özelliği ise tamamen farklı bir dinamik sunuyor. Bu modda geri sayım, alıcının mesajı açtığı anda başlıyor.Böylece mesaj, alıcının cihazında okunduğu andan itibaren belirlenen süre boyunca kalıyor ve ardından otomatik olarak yok ediliyor.Şu an için geliştirme aşamasında bulunan bu özellik, Google Play Store üzerinden indirilebilen mevcut beta sürümünde henüz aktif olarak kullanılamıyor.WhatsApp mühendisleri, silinme mekanizmasının hem gönderen hem de alıcı tarafında kusursuz çalışması için testlerini sürdürüyor.Gelecek güncellemelerle birlikte bu özelliğin geniş kitlelere sunulması ve özel sohbetlerde kullanıcı deneyimini daha güvenli kılması bekleniyor.