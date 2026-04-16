Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç kesimleri ile güneybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 20°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluMUĞLA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.ANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutluBURDUR °C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 25°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlıParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 22°CParçalı bulutluKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 14°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 20°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu