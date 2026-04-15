Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise, çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



TOZ TAŞINIMI UYARISI

Toz taşınımının, batı kesimlerde yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu



EDİRNE °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 18°C



Parçalı ve az bulutlu



SAKARYA °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu



MUĞLA °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.



ANTALYA °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu



BURDUR °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu



HATAY °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



ADANA °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.



ANKARA °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



KAYSERİ °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.



BOLU °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu



RİZE °C, 14°C



Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 13°C



Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile kuzeyinde buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 6°C



Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 8°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 9°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 21°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 18°C



Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu