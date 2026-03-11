Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Toplantıya katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, 11 milyon 500 bini aşkın üyemizi saygıyla selamlıyorum.Yarın, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli marşımız olarak kabul edilmiştir.Bu demektir ki, efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Muhteviyatı itibarıyla da İstiklal Marşı, son devletimizin kurucu yapı taşıdır. Hürriyet iradesinin manifestosudur.Millet olarak hiçbir zaman korkmadık.Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.Burada özellikle önceki hafta süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.Ezan, Kur'an, şehadet, bayrak, hürriyet Türk milletinin asli değerleridir... 3-5 yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan değerlerimizi yok mu sayalım?Beyefendiler istemiyor diye kahraman ecdadımızı ret mi edelim? Biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz ceddimize sırtımızı asla dönmeyiz. Biz aslımıza sırt dönmeyiz. Kim hangi bildiriyi yayınlıyorsa yayınlasın bizi biz yapan hasretlere sıkı sıkı sarılacağız.Başkan Erdoğan: 3-5 yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan değerlerimizi yok mu sayalım?Bölgemizde çatışmalar kesilmiyor. Yanlış hesaplar, yanlış değerlendirmeler neticesinde bölgemiz yeniden barut kokularıyla kaplandı. 175 kız öğrenci hayatını kaybetti. Dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey isimler suikast yoluyla öldürüldü. İran halkı şimdi de her gün devam eden bombardımanla hayatta kalma mücadelesi veriyor.Petrol üretim tesislerinin, su ve enerji altyapısının vurulduğuna, insanların cezalandırıldığına şahit oluyoruz. Saldırılar, küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu saldırıların faturasını ödemeye hazırlanıyor. Çatışmaların devam etmesi halinde daha fazla can ve mal kaybının olacağını hepimiz görüyoruz.Türkiye çevresindeki krizlere duyarsız kalamaz. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkün...'Türkiye'yi ateşten korumak için temkinliyiz. Türkiye çevresindeki krizlere duyarsız kalamaz. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkün...Millet olarak bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii değil sadece insan vardır. İster yanı başımızda, ister dünyanın öbür ucunda olsun, sıkıntı çeken kim varsa onun yanındayız. Somali'de, Suriye'de, Irak'ta, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta bunu yapıyoruz. Birçok yerde bunu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün üzeirne basarak tekrar ediyorum, bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok, tek dinimiz var o da İslam...'Son günlerde sosyal medyada mezhepçiliğin yeniden körüklendiğine şahit oluyoruz. Bu tehlikeli tartışmalara karşı hem milletimizi hem bölgedeki büyün kardeşlerimizi uyanık olmaya çağırıyorum. Bugün bize faydası olmayan, aksiye nefreti körükleyen tartışmalardan uzak durulmalıdır.Bu millet sıradan bir millet değildir. Biz bu oyuna düşmeyeceğiz.'Üstelik bugünün Türkiye'si çok farklıdır. Türkiye gücüne güç katmıştır. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar. Biz macera peşinde değiliz.Biz bölgedeki bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bizim barıştan başka hiçbir gayemiz yok. Kimsenin toprağında gözümüz yok.Ama macera arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz.Bölgemizdeki çatışmalardan gördüğümüz gibi artık savaşlar boyut değiştirmektedir. Avrupa ülkeleri dahil dijital mecralarla ilgili şüpheler artmaktadır, önlemler gündeme gelmektedir. Eğitimden sağlığa haberleşmeye kadar dijitalleşmenin sağladığı avantajlardan hepimiz istifade ediyoruz. Tüm dünya için endişe veren rakamları paylaşmak isterim; İnternette geçirilen süre yetişkinlerde 6 saat 38 dakikayı bulmuş durumda. Çocukların ekran saatlerinin 9 saate kadar çıkabildiği tahmin ediliyor.'