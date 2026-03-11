Market Raflarında Milyonları İlgilendiren Değişiklik!

Gıdaların hangi üretim partisine ait olduğunu gösteren işaretlemeye ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ'e göre, gıdanın ait olduğu üretim partisini tanımlayan işaret, harf, sembol veya numara bulunmayan gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.Karar ile hazır ambalajlı gıdalar (bisküvi, makarna, süt ürünleri, konserve vb.) paketli et ve et ürünleri, meyve-sebze ürünleri, içecekler, dondurulmuş gıdalar olmak üzere market ve perakende satışa sunulan tüm ambalajlı gıda ürünlerini kapsıyor.Ancak tebliğ kapsamında bazı ürün ve satış türleri için istisnalar da getirildi. Buna göre;Geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine gönderilen tarımsal ürünlerÜretici birliklerine sevk edilen ürünlerİşleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünlerSon tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan ve talep üzerine paketlenen ürünlerEn geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük ambalajlı gıdalarParti numarasının birleşik ambalaj üzerinde yer alması şartıyla porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlariçin söz konusu zorunluluk uygulanmayacak.Düzenlemeye göre parti numarası veya işareti her üretim için gıdanın üreticisi tarafından belirlenecek.Etiket üzerindeki diğer bilgilerden açıkça ayırt edilemediği durumlarda parti veya lot numarasının başında 'P' veya 'L' harfi yer alacak.Hazır ambalajlı gıdalarda parti numarası doğrudan ambalajın üzerinde veya ambalaja yapıştırılan etiket üzerinde bulunacak. Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda ise bu bilgi paket, kap veya ilgili ticari belgeler üzerinde yer alacak.Ayrıca parti numarasının kolay görülebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde yazılması zorunlu olacak.Tebliğe göre etiket üzerinde üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi en az gün ve ay belirtilerek açık şekilde yazılıyorsa, bu tarih parti numarası olarak da kullanılabilecek.Ancak bu durumda ambalaj veya etikette şu ifade yer alacak:'Parti/lot numarası, üretim tarihi/son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir.'Gıda işletmecileri, kullandıkları parti numarası veya işaretlerinin Tebliğ'deki tanıma uygun olduğuna dair kayıtları tutmak ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak.Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacak.Yeni düzenleme ile 2012/7 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ kapsamındaki gıda işletmecileri 31 Aralık'a kadar yeni kurallara uyum sağlamak zorunda olacak.Bu tarihten sonra Tebliğ'e uygun olmayan gıdalar piyasada bulundurulamayacak. Söz konusu zorunluluk ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerli olacak.Gıda etiketlerinde zorunlu hale getirilen 'P' ve 'L' harfleri, ürünün hangi üretim partisine (lotuna) ait olduğunu gösteren işaretler. Bu harfler, gıdanın üretildiği parti grubunun kolayca tanımlanmasını sağlıyor.P harfi 'parti' anlamına, L harfi ise İngilizce 'Lot' (üretim partisi) anlamına geliyor. Bu harflerin ardından gelen numara veya kod, ürünün hangi üretim partisinde üretildiğini gösteriyor.Bir gıda ürününün etiketinde şu şekilde görülebilir:P: 240306AL: 20260311-02