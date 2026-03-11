ChatGPT Atlas Çoklu Hesap Desteğine Kavuştu!

Yapay zeka dünyasının öncü isimlerinden OpenAI ekibi, internet deneyimini tamamen değiştirmeyi hedefleyen ChatGPT Atlas tarayıcısı için kullanıcıların uzun süredir talep ettiği çok kritik 1 güncellemeyi resmen yayınladı.Yeni eklenen bu özellik sayesinde kullanıcılar artık aynı tarayıcı üzerinden kişisel, iş ve okul gibi farklı amaçlara hizmet eden çok sayıda ChatGPT hesabını aynı anda sisteme ekleyebiliyor. Geliştirici ekip, bu hamlesiyle kullanıcıların dijital ayak izlerini ve yapay zeka ile olan etkileşimlerini birbirine karıştırmadan, çok daha düzenli ve kişiselleştirilmiş 1 internet deneyimi yaşamalarına olanak tanıyor.Üretici ekip tarafından tam 1 yıl önce piyasaya sürülen ajan tabanlı bu yenilikçi web tarayıcısı, ilk çıktığı günlerde modern tarayıcılarda görmeye alıştığımız pek çok temel özellikten yoksundu. Bu eksiklikler kullanıcı topluluğu tarafından hızla dile getirilince, geliştirici kadro haftalık 1 yayın programı benimseyerek eksikleri hızla kapatma yoluna gitti.Geçen bu süre zarfında tarayıcıya sekme organizasyonu, eklenti içe aktarma, sekme yeniden adlandırma ve sekme grupları oluşturma gibi birçok hayati fonksiyon eklendi. Tüm bu geliştirmelere rağmen, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan 1 tanesi hala çözüme kavuşmamıştı. Tarayıcı zaten çoklu profil desteğine sahipti ancak kullanıcılar kendi ayrı profillerinden farklı yapay zeka hesaplarına bağımsız olarak giriş yapamıyordu.Bu hafta yayınlanan yeni sürümle birlikte artık bu can sıkıcı kısıtlama tamamen tarihe karışıyor. ChatGPT Atlas ürün lideri konumunda bulunan Adam Fry, yaptığı açıklamada bu eksikliğin tarayıcıyı hayatın her alanında her an kullanmanın önündeki en büyük engellerden 1 tanesi olduğunu açıkça ifade etti.Artık iş yerindeki projeleriniz için kullandığınız yapay zeka hesabı ile akşam evde kişisel hobileriniz için başvurduğunuz hesap birbirinden tamamen izole 1 şekilde çalışabilecek. Kullanıcıların üretkenliğini devasa oranda artıracak olan bu entegrasyon, yapay zeka asistanlarının günlük web gezintilerine ne kadar derinlemesine entegre olabileceğinin de en net kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.