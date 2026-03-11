Haliç'i Sis Esir Aldı!

  • USD: 44,00 - 44,08
Sabah saatlerinde oluşan sis, Haliç ve çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü bölgedeki sis tabakası drone ile havadan görüntülendi.

Ekleme: 11.03.2026 - 10:57 Güncelleme: 11.03.2026 - 11:03 / Editör: Erhan Şimşek
İstanbul'da sis etkili oluyor.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren pus ve sis, sabah saatlerinde Haliç üzerinde yoğunlaştı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ GÖRÜNMEZ OLDU

Haliç Köprüsü sisin etkisiyle kayboldu.

Yoğun sis görsel bir şölen sunarken, ulaşımda ise yer yer aksamalara neden oldu.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışı ve sis, drone ile havadan görüntülendi.

ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği bildirildi.