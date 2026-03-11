Kuyumcukent'te 24 Milyonluk 'Maskeli' Dehşet! Uzun Namlulu Silahlarla Gelip Çuval Dolusu Paralarla Kaçtılar

İstanbul’un kalbi Kuyumcukent’te, uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen ve profesyonel soygun sahnelerini aratmayan 24 milyon liralık büyük vurgunla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Polisin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şüphelilerin, yapılan ev aramalarında 6 adet tabanca, 120 adet fişek, 108 adet lyrica hap, 128 adet ectasy hap, 76 adet satışa hazır halde esrar ele geçirildi. Öte yandan soygun anı görüntüleri ortaya çıktı. işte o korku dolu anlar...

İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent, önceki sabah saat 07.20 sıralarında akılalmaz bir soyguna sahne oldu. İddiaya göre, nakil için hazırlanan ve içi para dolu olan çuvalları gözüne kestiren maskeli saldırganlar, iki ayrı araçla merkeze adeta çıkarma yaptı.Ellerindeki uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getiren şüpheliler, yaklaşık 24 milyon lira olduğu değerlendirilen serveti saniyeler içinde araçlara yükleyerek kayıplara karıştı.Olayın ardından bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adeta iğneyle kuyu kazdı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ve şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, geniş çaplı bir operasyon başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, film sahnelerini aratmayan bu büyük soyguna karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda polis ekipleri adeta bir suç şebekesiyle karşılaştı. Soygunda kullanılan silahlara ek olarak; 6 adet tabanca, 120 adet fişek ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ele geçen 108 adet Lyrica hap, 128 adet ecstasy ve 76 paket satışa hazır esrar, şahısların profiline dair çarpıcı detayları ortaya koydu.