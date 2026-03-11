ABD Ve İsrail'de Sonsuz Savaş Paniği! Trump Ağız Değiştirdi

İsrail'in ABD'yi de Venezuela senaryosuyla sürükleyerek başlattığı İran savaşının 12'nci gününde siyonist planlar çöktü. Tel Aviv- Washington hattındaki plan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürüp rejimi devirmekti.Ancak bu plan tutmadığı gibi rejime karşı isyana çağrılan İran halkı da katledilen Ali Hamaney'in yerine dini lider seçilen oğlu Mücteba Hamaney etrafında kenetlendi.Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığına göre, savaşın başında hem Washington hem de Tahran rakibinin vereceği tepkiyi yanlış hesapladı. Bu durum çatışmanın hızla büyümesine ve kısa vadede çıkış yolu görünmeyen bir krizin oluşmasına yol açtı. Gazete, Trump'ın, İran'ın taleplere boyun eğmemesi karşısında şaşkınlık yaşadığını yazdı.Financial Times gazetesi de 'Trump'ın Venezuela modeli İran'da işlemedi' başlığını attı. Nitekim Donald Trump önceki gün FOX News'e verdiği mülakatta İran'ın saldırıya karşı misillemelerinin kendisini şaşırttığını söyledi. 4 Mart'tan bu yana İran'la teslim olana kadar hiçbir müzakere yapmayacağını tek çözümün kayıtsız şartsız teslim olduğunu söyleyen Trump önceki gün ağız değiştirerek 'İran'la görüşebilirim' dedi.Washington Post'un üç Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD Savunma Bakanlığı'nın İran operasyonunun ilk iki gününde kullandığı mühimmatların maliyeti 5.6 milyar doları buldu. Savaşın başından bu yana 7 askerinin öldüğünü açıklayan ABD hem içeriden hem de dışarıdan ateşin durdurulması yönünde baskı altında. ABD ve İsrail'in kısa vadeli planlarının gerçekleşmemesiyle gelinen süreçte hedefsiz kaldığını söyleyenler 'sonsuz savaş' kavramını kullanarak gelecekte dünyayı bekleyen bir tehlikeye dikkat çekiyor.Gerek ABD Ordusu'ndan gerek İsrail istihbaratından yönetimlere İran'la uzun süre devam edecek bir savaşın iki ülkeye ve dünyaya faturasının ağır olacağı uyarısı yapılıyor. Avrupa ülkelerinden de benzer ikazlar geliyor. En son Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 'Sonsuz savaş çıkarımıza değil' diyerek tarafları uyardı. Trump'ın önceki gece savaşın yakında biteceğini söylemesi de hem sonsuz savaş yönündeki uyarılara bir cevap hem de kamuoyunu oyalama taktiği olarak görülüyor.İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ABD-İsrail'in İran'a karşı yaptığı saldırılarda yaralanan 191 İsraillinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 339 İsraillinin yaralandığını bunlardan 95'inin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.Bilinen ölü sayısı ise 11. İran bölgede ABD'ye ait 10 radarı patlattı. Bu da Demir Kubbe'nin etkisini azaltıyor. İsrail kentlerinde sirenler çalarken, İsrail ordusunun gelen füzeyi engellemeye çalıştığı sırada Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu. İran'ın füzelerinin son günlerde İsrail'de başbakan ve bakanlar seviyesindeki birçok ismin konutu ya da sığınağı gibi yerleri de hedef almaya başladığı öğrenildi. İsrail'in kuzey bölgelerinde de Hizbullah'ın ateşlediği roketler nedeniyle sık sık sirenler çalıyor.ABD, İran'a olası bir kara harekatını tartışıyor. İran brifinginin ardından konuşan Senatör Richard Blumenthal, 'Buradaki potansiyel hedeflerin herhangi birini gerçekleştirmek için İran'a ABD birliklerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz' dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de kara harekatının değerlendirildiğini söyledi. Pentagon ise İran'la savaşta 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü, İran'da petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından görülen 'kara yağmurun' ciddi hava kirliliğine yol açabileceğini ve özellikle solunum hastalıkları açısından risk oluşturduğunu açıkladı. ABD ve İsrail'in İran'ın enerji altyapısını hedef alan saldırıları sonrasında başkent Tahran yoğun siyah bir dumanla kaplandı. DSÖ, bu hafta boyunca petrol kalıntıları içeren yağmur görüldüğüne dair çok sayıda bildirim aldığını açıkladı.