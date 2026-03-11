Van Gölü Ekspresi Görsel Şölen Sunuyor!

Bitlis'te Van Gölü Ekspresi, karlı Kirkor Dağı manzarası eşliğinde yolculuk yaparken ortaya çıkan görsel güzellikler, doğa tutkunlarını büyülüyor.Ankara'dan hareket ederek Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolculuğunu tamamlayan Van Gölü Ekspresi, Doğu Anadolu'nun karlı dağları ve geniş ovaları arasında ilerliyor. Van-Ankara seferini gerçekleştiren tren, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını takip ederek Tatvan'a ulaşıyor.Yolculuğun son bölümünde Rahva Ovası'ndan geçen ekspres, karlı Kirkor Dağı'nın görkemiyle birleşerek adeta bir görsel şölen sunuyor. Tatvanlı doğa fotoğrafçısı ve akademisyen Oktay Subaşı tarafından kaydedilen görüntülerde, trenin dağ manzarasıyla oluşturduğu kontrast, bölgenin doğal güzelliğini ön plana çıkarıyor.Van Gölü Ekspresi'nin bu eşsiz manzarası, hem yerli hem de yabancı turistlerin Doğu Anadolu'nun doğal zenginliklerini keşfetmesine olanak tanıyor ve bölge turizmine renk katıyor.