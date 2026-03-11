CHP'li Belediye'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı...

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında polis ekipleri sabah saatlerinde daire başkanları ve müdürlerin odaları da dahil olmak üzere arama yaptı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde başlattığı operasyonla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarından geniş çaplı bir çalışma ve arama başlattı.Operasyonda, polisin belediyede arama yaptığı belirlenirken, birçok sayıda şüpheli hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.