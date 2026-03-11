Emekliye Bayram İkramiyesi! Müjde Geldi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 17 milyon SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi başta olmak üzere milyonların merakla beklediği bayram ikramiyeleri konusunda açıklama yaptı.Başkan Erdoğan, bayram ikramiyeleri ile maaşların ayın 14'ünden itibaren aynı anda yatırılacağını duyurdu.Erdoğan, 'Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek, 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz.' dedi.Bayram ikramiyesi yalnızca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle sınırlı değil; oldukça geniş bir hak sahibi kitlesini kapsıyor.Bu kapsamda SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da ödemeden yararlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.Ayrıca 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve muharip gaziler, güvenlik korucuları ile terör olaylarından zarar gören siviller ve hak sahipleri de bayram ikramiyesi alan gruplar arasında yer alıyor.Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden payları oranında faydalanıyor.Buna göre dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiye tutarının yüzde 75'i kadar ödeme alıyor. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise tutarın dörtte biri kadar ödeme alıyor.Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi, kişinin iş göremezlik oranına göre belirleniyor. Yani bağlanan gelir oranı neyse, ikramiye de aynı oran üzerinden hesaplanıyor.Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar da dahil olmak üzere listede yer alan diğer hak sahiplerine ise herhangi bir hisse uygulaması yapılmıyor; bayram ikramiyesinin tamamı hesaplarına yatırılıyor.Normal şartlarda SSK emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ayın 25'i ile 28 arasında alırken, memur emeklilerine ise her ayın 15'inde ödeme yapılıyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerine ayın 14'ünden itibaren hem maaşları hem de ikramiyeler aynı anda yatırılacakSGK'nın önümüzdeki günlerde ikramiye ödemeleri için net takvimi açıklaması bekleniyor.