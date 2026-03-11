Tel Aviv'e Füze Yağmuru! İran Füzelerinden Kaçanlar Havaalanını Doldurdu

İsrail'in saldırılarına füze ile yanıt veren İran, Demir Kubbe'yi de delmiş durumda.İran'ın füzelerinden kaçmak isteyen İsrailler, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nda İsrail’den ayrılmak isteyenlerin yoğunluğu sürüyor.İran'ın füzeleri gelmeye devam ederken ülkeden çıkışlar kısıtlandı.Bu durumun akabinde de havalimanındaki panik kameralara yansıdı.Hızla koşan İsrailli vatandaşların birbirlerini ezerek, ülkeden çıkmaya çalıştıkları görüldü.ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'dan başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'e karşı misillemeler devam ediyor.İran ve Hizbullah'ın misillemeleri nedeniyle ülkede sık sık alarmlar ve sirenler çalıyor, İsrailliler günün önemli bir bölümünü sığınaklarda geçiriyor.