Denizli'de Deprem! AFAD duyurdu

AFAD verilerine göre; Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Ekleme: 9.03.2026 - 09:31 Güncelleme: 9.03.2026 - 10:17 / Editör: Fehmi Öztürk
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Kandilli'nin verilerine göre sarsıntı yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"EKİPLERİMİZ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerini kullandı.