Denizli'de Deprem! AFAD duyurdu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.Kandilli'nin verilerine göre sarsıntı yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerini kullandı.