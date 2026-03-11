Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Türkiye barışın tarafındadır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye barışın tarafındadır" diyen Erdoğan, " Her geceyi sığınıklarda geçiren İsrail halkı bile başlarına gelen felaketin, Netanyahu olduğunu anladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:



Bu mübarek günlerin mağfirete nasip olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha varlığınız muahbettiniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yine sizlerin nezdinde AK Parti'nin çatısı altında yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum. AK Parti teşkilatının her kademelerine sizlerin vesilesiyle selamlarımı gönderiyorum. Bizim yegane amacımız binlerce yıllık medeniyete sahip bu millete hayırlı eserler kazandırmak hoş bir sada bırakmaktır. Hiçbir ayrım yapmadan aziz milletimize hizmetkar olduk. Gezi kalkışmasından yargı kumpasına 15 Temmuz darbe teşebbüsünü aynı şekilde beraber savuşturduk. Milletimizin her bir ferdinin kendilerini özgürce ifade edebildiği bir ülke inşa ettik. Türkiye'yi şaha kaldırdık. Bugün hamdolsun bölgesinin her gün yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu aziz milet için geceyi gündüze çevirmeyi sürdüreceğiz. Biz yalnızca günü kurtaran bir kadro değiliz, biz ortaya vizyon koyan bir erdemliler hareketiyiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizler ve gençlerimizle birlikte en güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Bölgemizi kana ve gözyaşına boğan olaylar komşumuz İran'a saldırılarla maalesef artmıştır. Her geceyi sığınıklarda geçiren İsrail halkı bile başlarına gelen felaketin, Netanyahu olduğunu anladı. "Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Artık bölgemizde çatışmalar dursun gözyaşları dinsin. Alev daha fazla büyümeden daha fazla can yanmadan yangını söndürmenin derdindeyiz. Cenab-ı Hak şerleri hayreyler. Herkesin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var.





AYRINTILAR GELİYOR...