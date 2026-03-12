Terörist Netanyahu İçin Yolun Sonu!

Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kendi açtığı bataklığa saplanmış durumda. Siyonist emellerle İran'a karşı savaşı başlatan Netanyahu, sahada ne askeri olarak ne de siyasi anlamda istediğini elde edemedi. Bu nedenle kana doymayan Gazze Kasabı sürekli iç savaş çağrıları yapıyor. Netanyahu, İran halkına rejimi devirmeleri çağrısında bulundu. İran'ın emniyet müdürü ise böyle bir protestoya katılacaklara 'düşman muamelesi' yapılacağı uyarısı yaptı.İsrail rejiminin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaş nedeniyle artık ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlıkların derinleştiğine dair bilgiler geliyor. Economist dergisindeki analizde, 'ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta hedefleri giderek farklılaşıyor. Başlangıçta iki ülke aynı amaçları paylaşıyor gibi görünse de, savaş uzadıkça stratejik ve siyasi hedefler ayrışmaya başlıyor. ABD ve İsrail birlikte İran'ın nükleer ve füze programını yok etmeyi ve askeri kapasitesini zayıflatmayı hedefledi.Ancak İsrail'in hedefi daha radikal: Netanyahu, İran'da rejim değişikliği olmasını açıkça istiyor' denildi. Trump'a ülkesinde de baskılar giderek artıyor. CNN'e göre Beyaz Saray'da savaştan çıkış planı araştırılıyor. Haberde 'İran rejiminin çökmesi düşük ihtimal olarak görülürken, Trump'ın yakında kritik bir kararla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor: Tartışmalı bir zafer ilan edip savaşı sonlandırmak ya da çatışmanın içine daha da derinlemesine girmek' denildi.ABD Başkanı Trump savaşın 4-5 hafta içerisinde biteceğini söylemişti. Aynı Trump önceki gün de 'Savaş kısa süre içinde bitebilir' dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise savaşın uzun süreceğini açıkladı. Beyaz Saray'dan da 'Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek' mesajı geldi. Trump yönetiminden bu denli karmaşık açıklamaların gelmesine ise ABD'liler 'Hâlâ bir planımız yok' tepkisini gösteriyor.