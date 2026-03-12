İran’ın ABD Ana Karasını Vurma Planı!

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İran'ın ABD'ye yönelik olası bir misilleme saldırısı planına dair çarpıcı bir uyarı yayımladı.ABC News tarafından incelenen güvenlik bültenine göre Tahran'ın, ABD'nin İran'a saldırması halinde California eyaletini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almayı değerlendirdiği bildirildi.FBI'ın California'daki polis birimlerine gönderdiği uyarı yazısında, 2026 Şubat ayı itibarıyla İran'ın ABD ana karasına yönelik sürpriz bir saldırı planlamayı 'hedeflediğine' dair bilgi elde edildiği ifade edildi.Bültene göre İran'ın, kimliği belirlenemeyen bir gemiden havalanacak insansız hava araçlarıyla ABD'nin Batı Kıyısı'nda, özellikle California'daki belirsiz hedeflere saldırı düzenlemeyi amaçladığı değerlendirildi.Ancak FBI uyarısında, söz konusu saldırının zamanı, yöntemi, hedefleri ya da saldırıyı gerçekleştirecek kişiler hakkında ek bir bilgi bulunmadığı da vurgulandı.ABC News'in aktardığına göre bu istihbarat bilgisi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlamadan önce elde edildi. Yetkililer, savaşın ilk günlerinde ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği 12 günlük yoğun bombardımanın İran'ın böyle bir saldırıyı gerçekleştirme kapasitesini ciddi ölçüde zayıflatmış olabileceğini değerlendiriyor.ABD'li istihbarat yetkilileri son dönemde ayrıca Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin insansız hava araçlarını giderek daha fazla kullanmasından da endişe duyuyor.ABC News'in incelediği Eylül 2025 tarihli bir başka güvenlik bülteninde, bazı kartel liderlerinin ABD-Meksika sınırında ABD'li güvenlik güçlerine ve askeri personele karşı patlayıcı taşıyan İHA'larla saldırı düzenlenmesini onayladığına dair doğrulanmamış bilgiler yer aldı.Raporda böyle bir saldırının ABD toprakları içinde emniyet güçlerine yönelik eşi görülmemiş bir senaryo olacağı, ancak kartellerin genellikle ABD makamlarının sert karşılık vermesine yol açacak eylemlerden kaçındığı da vurgulandı.ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın eski istihbarat başkanı ve ABC News yorumcusu John Cohen, İran'ın Meksika ve Güney Amerika'da geniş bir varlığı bulunduğunu, bu bölgelerde bağlantıları ve insansız hava araçları kapasitesi olduğunu söyledi.Cohen'e göre, İran'ın bu tür saldırıları gerçekleştirmek için hem imkan hem de motivasyonunun oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor. Cohen ayrıca FBI'ın yayımladığı uyarının, yerel ve eyalet güvenlik birimlerinin olası tehditlere karşı hazırlık yapabilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.FBI'ın yayımladığı bültende, saldırı İHA'ları taşıyan gemilerin ABD kıyılarına nasıl yaklaşabileceğine dair net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.Ancak ABD'li istihbarat yetkilileri uzun süredir İran'ın ABD veya İsrail'in saldırısı ihtimaline karşı ekipmanlarını önceden belirli noktalara konuşlandırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.California Valisi Gavin Newsom'un ofisi ise ABC News'e yaptığı açıklamada, Eyalet Acil Durum Hizmetleri Ofisi'nin yerel, eyalet ve federal güvenlik birimleriyle birlikte toplulukları korumak için aktif şekilde çalıştığını bildirdi.Öte yandan Los Angeles Polis Departmanı, 'küresel gelişmeler ışığında' yüksek seviyede hazırlık durumunun sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamada özellikle ibadethaneler, kültürel kurumlar ve dikkat çeken diğer noktalar çevresinde devriyelerin artırıldığı belirtildi.