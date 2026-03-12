Asrın Yolsuzluğu Davasında 4. Gün! Hakim 5.5 Milyon TL’lik Senetleri Tek Tek Gösterip Sordu...

Asrın yolsuzluğu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasında üçüncü gün tamamlandı.Duruşmada, 500 milyonluk hak ediş ödemesi karşılığında 2 arsayı üzerine geçirdiği saptanan CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi işadamı Bulut Aydöner savunma yaptı. 5.5 milyonu elden teslim ettiğini iddia eden Aydöner'e senetler mahkeme başkanı tarafından tek tek gösterildi. Neden elden teslim edildiği sorulunca ise 'Güveniyorum' diyerek kaçamak cevaplar verdi.Duruşmaya 'İmamoğlu Suç Örgütü' lideri İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Duruşma saat 10.30 sıralarından başladı.Önceki gün CHP eski milletvekili tutuklu sanık Aykut Erdoğdu ve avukatlarının savunma yapmasının ardından dün, ilk savunmayı CHP PM üyesi Baki Aydöner'in kardeşi Bulut Aydöner yaptı.İddianamede, müşteki Serbülend Danış ve kardeşi Taylan Danış'ın, İBB'den yaklaşık 500 milyon liralık hak edişlerini almak için 2 arsasını, Aziz İhsan Aktaş'ın soruşturması kapsamında tutuklanan aynı zamanda bu davanın da sanığı CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi işadamı Bulut Aydöner'e devrettiği yer alıyor. Bulut Aydöner, söz konusu arsaları satın aldığını, parayı elden teslim ettiğini ileri sürerek suçlamaları reddetti.Mahkeme başkanı, sanığa taşınmazın ödenmesiyle ilgili senetleri gösterdi ve 'Senette 5.5 milyon TL yazıyor. Bu kadar yüksek meblağda bir parayı elden verecek kadar karşı tarafa nasıl güvendiniz?' sorusunu sordu. Sanık Aydöner, 'Taylan'a güveniyorum' cevabını verdi.Mahkemede savunma yapan isimlerden biri de CHP'li Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük oldu.Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu ihale sisteminin devamlılığı için 6 Mart 2024'te Ömer Güngör aracılığıyla 5 milyon lira rüşvet parasını CHP'li Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü olarak teslim aldığı iddiaları sorulan Küçük, suçlamaları reddetti.Küçük, 'Esenyurt Sheraton otele birçok kez gittim. Partimizin programları olmuştur, sivil toplum kuruluşları olmuştur gitmişimdir. Vekilimizi (Özgür Karabat) oraya götürdüğümü hatırlıyorum. Vekili indirip, organizasyona çıkarır birkaç fotoğraf çekerim. İstanbul içinde birçok konuda etkinliğe götürmüşümdür' şeklinde konuştu. Duruşma, bugün tutuklu sanık savunmalarıyla devam edecek.107'si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davanın merkezinde hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis talep edilen Ekrem İmamoğlu bulunuyor.İmamaoğlu'nun bir numaralı sanık olduğu davanın iddianamesinde, yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlükler nedeniyle 143 eylemde 161 milyar liralık kamu zararı oluştuğuna yer veriliyor.İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu 16 ayrı suçtan yargılanıyor. İddianamede Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gül örgüt yöneticileri arasında gösterildi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen isimler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz gibi isimler yer alıyor.