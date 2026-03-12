ABD Ağır Bedel Ödüyor!

İngiltere merkezli Reuters'a göre Donald Trump yönetimi, İran'a karşı yürütülen savaşın ilk altı gününde ABD'ye en az 11,3 milyar dolara mal olduğunu Kongre'ye verilen kapalı bir brifingde açıkladı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybederken, yetkililer ilk iki günde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığını bildirdi. Yönetimin yakında savaş için 50 milyar dolara kadar ek finansman talep edebileceği belirtilirken, Kongre üyeleri artan maliyetler ve hızla tükenen askeri stoklar konusunda endişe duyuyor.Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yetkililer, İran'a karşı yürütülen savaşın ilk altı gününün Amerika Birleşik Devletleri'ne en az 11,3 milyar dolara mal olduğunu tahmin ediyor.Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, Trump yönetiminden yetkililer bu hafta Kongre'ye verdikleri brifingde söz konusu maliyet tahminini paylaştı. Salı günü senatörlere kapalı kapılar ardında verilen bu rakamın savaşın toplam maliyetini içermediği, ancak milletvekillerinin çatışmaya ilişkin daha fazla bilgi talep ettiği bir dönemde paylaşıldığı belirtildi.Habere göre bazı Kongre yetkilileri, Beyaz Saray'ın yakın zamanda savaş için ek finansman talebinde bulunmasını bekliyor. Yetkililerden bazıları talebin 50 milyar dolar civarında olabileceğini ifade ederken, diğerleri bu tahminin dahi düşük kalabileceğini dile getirdi.Reuters'a göre yönetim, çatışmanın toplam maliyetine ilişkin kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmadı ve savaşın ne kadar sürebileceğine dair net bir takvim paylaşmadı.Trump ise Çarşamba günü Kentucky'ye yaptığı ziyarette 'savaşı kazandık' ifadelerini kullandı ancak ABD'nin işi tamamlamak için askeri mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.İran'a yönelik askeri müdahale 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla başladı. Çatışmalarda çoğunluğu İranlı ve Lübnanlı olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmalar Lübnan'a da sıçradı ve bu küresel enerji piyasaları ile ulaşım hatlarında ciddi dalgalanmalara yol açtı.Yönetim yetkilileri ayrıca Kongre üyelerine, saldırıların ilk iki gününde yaklaşık 5,6 milyar dolar değerinde mühimmat kullanıldığını bildirdi.Haberde kongre üyelerinin, savaş için ek finansmanı yakında onaylamak zorunda kalabilecekleri bir süreçte, çatışmanın ABD'nin askeri mühimmat stoklarını hızla tüketmesinden endişe ettiği ifade edildi.Milletvekilleri ayrıca savunma sanayisinin halihazırda artan talebi karşılamakta zorlandığına dikkat çekti. Bu çerçevede Trump'ın, Pentagon'un mühimmat ve ekipman tedarikini yenileme çalışmaları kapsamında geçen hafta yedi savunma sanayi şirketinin yöneticileriyle bir araya geldiği belirtildi.Habere göre Demokrat milletvekilleri, yönetim yetkililerinin Kongre'de yeminli ifade vermesini talep ediyor. Demokratlar, Trump yönetiminden savaşın stratejisi, ne kadar süreceği ve çatışmaların sona ermesinin ardından İran'a yönelik planların ne olacağı konusunda ayrıntılı açıklama yapılmasını istiyor.İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.