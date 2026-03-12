Dolandırıcılara Karşı Yeni Hamle! Yapay Zeka Araçları...

Meta, Facebook, WhatsApp ve Messenger kullanıcılarını dolandırıcılardan korumak amacıyla yapay zeka destekli yeni güvenlik araçlarını devreye alıyor.Meta, sosyal medya platformlarında artan dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmek için geliştirdiği yeni özellikleri duyurdu.Bu kapsamda şirket, marka ve ünlülerin taklitçilerini tespit ederek zararlı bağlantıları hızla ortadan kaldıracak yapay zeka araçlarını kullanıma sunuyor.Kullanıcıların sahte hesaplarla etkileşime girmesini engellemek adına platformlara özel yeni uyarı mekanizmaları entegre ediliyor.Facebook'ta şüpheli arkadaşlık istekleri, WhatsApp'ta cihaz bağlantı talepleri ve Messenger'da güvenilir görünmeyen hesaplar için kullanıcılara anlık uyarı bildirimleri gönderilecek.Meta, dolandırıcılık vakalarını azaltmak amacıyla reklamveren doğrulama süreçlerini de genişleterek yıl sonuna kadar reklam gelirlerinin yüzde 90'ının doğrulanmış profillerden gelmesini hedefliyor.Şirket, geçtiğimiz yılki gelirlerinin yüzde 10'unun dolandırıcılık ve yasaklı ürün pazarlamasından kaynaklanmış olabileceğini tahmin ediyor.Sosyal medya devi, özellikle ünlü isimlerin görüntüleri ve deepfake videolarıyla yapılan dolandırıcılık operasyonlarına karşı önlemlerini sıkılaştırıyor.Yapılan resmi açıklamaya göre şirket, 2025 yılı boyunca 159 milyon dolandırıcılık reklamını ve suç örgütleriyle bağlantılı yaklaşık 11 milyon hesabı platformlarından temizledi.