Antalya’da Balıkçı Teknesi Battı! Denize Atlayarak Kurtuldular
Alanya açıklarında balıkçı teknesi su alarak batarak paniğe yol açtı. Teknede bulunan 3 kişi denize atlayarak kıyıya ulaştı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi açıklarında saat 11.30 sıralarında, balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişilik balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne, hızla batma tehlikesi yarattı.
DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR
Teknedeki 3 kişi durumu fark ederek kendilerini denize attı. Yüzerek kıyıya ulaşmayı başaran balıkçılar, olayda yaralanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
BATAN TEKNE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Tekne, suya gömülerek gözden kayboldu. Olay sırasında bölgede bulunan bir dron, su alan teknenin yavaş yavaş batışını havadan kaydetti. Sahil güvenlik ekipleri, batan tekneyle ilgili inceleme başlattı.
DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR
Teknedeki 3 kişi durumu fark ederek kendilerini denize attı. Yüzerek kıyıya ulaşmayı başaran balıkçılar, olayda yaralanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
BATAN TEKNE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Tekne, suya gömülerek gözden kayboldu. Olay sırasında bölgede bulunan bir dron, su alan teknenin yavaş yavaş batışını havadan kaydetti. Sahil güvenlik ekipleri, batan tekneyle ilgili inceleme başlattı.