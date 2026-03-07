Antalya’da Balıkçı Teknesi Battı! Denize Atlayarak Kurtuldular

Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi açıklarında saat 11.30 sıralarında, balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişilik balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne, hızla batma tehlikesi yarattı.Teknedeki 3 kişi durumu fark ederek kendilerini denize attı. Yüzerek kıyıya ulaşmayı başaran balıkçılar, olayda yaralanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.Tekne, suya gömülerek gözden kayboldu. Olay sırasında bölgede bulunan bir dron, su alan teknenin yavaş yavaş batışını havadan kaydetti. Sahil güvenlik ekipleri, batan tekneyle ilgili inceleme başlattı.