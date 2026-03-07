Altın Yükselişe Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...
Dünyadaki jeopolitik gerilimlerden etkilenen güvenli liman altında ivme yeniden yukarı döndü.
ALTIN NE KADAR?
Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 7.301,96 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.308,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.623,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 48.461,43 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.021,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.153,60 Dolar
