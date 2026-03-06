Türkiye'de televizyon izleme davranışı verileri, televizyonun evlerdeki konumun önemini korumaya devam ettiğini ve özellikle 2025 yılında izleme sürelerinin hemen hemen tüm izleyici kitlelerinde arttığını ortaya koymaktadır.Televizyon evlerde baş köşedeki yerini koruyor….Türkiye genelinde 40 ilde yaklaşık 4.300 hane ve yaklaşık 19.000 izleyici ile 7/24, 365 gün boyunca ölçümlenen televizyon izleme davranışları incelendiğinde; 2025 yılı boyunca hanelerdegörülmektedir.2025 Yılındatelevizyon izleme süresi ise. Bu süre 2024 yılı ile karşılaştırıldığında kişi başı televizyon izleme süresiningösterdiği görülmektedir (TİAK Televizyon İzleyici Ölçüm Paneli verileri).Paylaşılan ölçüm verileri sadece hanelerde televizyon cihazlarından yapılan izlemeleri kapsarken; Tablet, telefon ve bilgisayarlardan yapılan ilave izlemelerde düşünüldüğünde televizyonun Türk toplumundaki konumu ve popülaritesi net bir şekilde görülmektedir.2025 yılında en çok televizyon izlenen ay günlük ortalamadakika ileolurkenile şubat ayını takip etmiştir.2025 yılı boyunca yapılan izlemeler 2024 Yılına göre hemen hemen tüm kitlelerde etkisin göstermiştir;sahip kişiler ortalamatelevizyon izlerken bu süre 2024 yılına göregöstermiştir.Gençlerin televizyon izleme Davranışlarında olumsuz yönde bir değişim görülmemektedir;olarak adlandırılan 15-34 Yaş İzleyiciler bir önceki yıl ile aynı seviyedetelevizyon izlemişlerdir.Daha önceki yıllarda da olduğu gibi 2025 yılında da Kadınlar erkeklere göre daha fazla televizyon izlemektedirler, burada erkeklerin işgücüne katılımının daha yüksek olması önemli bir etkendir. Kadınlar erkeklerden ortalama 40 dakika daha fazla televizyon izlerken (Kadınlar 3:58 / Erkekler 3:18) hem kadınlar hem erkekler bir önceki yıla göre daha uzun süreler televizyon izlemişlerdir.2025 yılında televizyon izleme sürelerinde en yüksek artışın Çocuk İzlemelerinde olduğu görülmektedir; Yaş grupları bazında 2024 – 2025 karşılaştırılması yapıldığındaçocukların 3 Saat 19 Dakika ile bir önceki yıla göretelevizyon izledikleri görülmektedir. 12-19 yaş grubunda da artış görülürken 2 Saat 21 Dakikalık ortalama izleme ilegörülmektedir.Hafta içi ve hafta sonu televizyon izleme sürelerinde önemli farklar olmamakla birlikte televizyonun en çok izlendiği günler sırasıyla;Önemli bir fark olmamakla birlikte görece daha az televizyon izlenen günler 3 Saat 35 Dakika ile salı günleri olmuştur.2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da Panel bölgeleri içinde en çok televizyon izlenen bölgebölgesi izleyicileri olmuştur. ANKARA Bölgesi (3 Saat 13 Dakika) ve DOĞU/GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi diğer bölgelere göre kişi başı günlük ortalama izleme süreleri daha düşük olan bölgelerdir.Türkiye'de televizyon izleme davranışı bireysel bir etkinlik değildir. Televizyon izleme büyük çoğunlukla hanelerde birden çok kişinin birlikte gerçekleştirdiği bir etkinliktir. Özellikle Prime Time olarak adlandırılan 20.00-23.00 saatleri arası izlemelerin dörtte üçünden fazlası (%78) birden çok kişinin bir arada gerçekleştirdiği bir etkinliktir.Diğer taraftan tüm gün olarak bakıldığında da izlemelerin %72'sinin birden çok kişinin bir arada yaptığı bir etkinlik olduğu görülmektedir.2025 yılında yapılan toplam izlemelerin %40'ını DİZİLER oluşturuyor. Dizileri takiben en çok izlenen diğer program türü yarışma programlarını da kapsayan EĞLENCE PROGRAMLARI (%17).2025 yılında ölçümlenen kanallarda toplam 88 farklı dizi yayınlanmıştır. Türk izleyicisi 88 dizi bazında toplam 2.792 dizi bölümü izlemiştir. 2025 yılında ilk kez yayınlanan dizi sayısı ise 53'tür. Yıl içinde yayını biten dizi sayısı ise 55'dir.