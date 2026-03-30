Çin'de Bina Çöktü! 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Heilongjiang eyaletinde dün gece yarısı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Hailin kentinde dün gece yarısı bir binanın çöktüğü bildirildi. Yetkililer, enkaz altında mahsur kalan 9 kişiden 7'sinin yaşamını yitirdiğini, hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
