Çin'de Bina Çöktü! 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Heilongjiang eyaletinde dün gece yarısı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Hailin kentinde dün gece yarısı bir binanın çöktüğü bildirildi. Yetkililer, enkaz altında mahsur kalan 9 kişiden 7'sinin yaşamını yitirdiğini, hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.