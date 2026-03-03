Erzincan’da 80 Koyun Telef Oldu!

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Şahintepe köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Serkan Gülünay, büyük bir kayıp yaşadı.İddiaya göre sabah saatlerinde verilen yem sonrası herhangi bir sorun görülmezken öğle saatlerinde yemlenen koyunlar, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı. Toplam 300 küçükbaş hayvanı bulunduğunu belirten Gülünay, bunlardan 80'inin telef olduğunu söyledi.Üretici, hayvanların yem yedikten hemen sonra düşüp bir daha kalkamadığını ifade ederek, olayın yem kaynaklı olabileceğini öne sürdü.Yaşananların maddi ve manevi açıdan büyük bir yıkım olduğunu dile getiren Gülünay, birçok koyunun kuzulu olduğunu ve yavruların annesiz kaldığını belirtti.Hayvanların tüm aşılarının düzenli yapıldığını kaydeden üretici, yaklaşık iki aydır aynı fabrikadan temin edilen süt besi yemini kullandığını söyledi. Olayın ardından jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verdiğini ifade eden Gülünay, kesin sonucun yapılacak incelemelerle ortaya çıkmasını beklediklerini aktardı.Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş da köye gelerek incelemelerde bulundu.Karakuş, ilk gözlemlere göre yem zehirlenmesi şüphesinin bulunduğunu belirterek, Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığını ve yem ile hayvanlardan alınan numunelerin laboratuvara gönderildiğini açıkladı.Jandarma ekiplerinin de tutanak tuttuğu olayda kesin ölüm nedeninin, analiz sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi.Yetkililer, sürecin yakından takip edildiğini ve üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.