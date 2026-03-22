Bir Anda Ger Yeri Sardı! Koca Bölge Kayboldu

Adana’nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi, yağışlı havanın ardından oluşan sis ve bulut manzarasıyla masalsı görüntülere sahne oldu. Tarihi kalenin etrafını saran bulutların oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Yağışlı havanın etkili olduğu bölgede, yüksek konumdaki Kozan Kalesi'nin surları etrafında dolaşan bulutlar görsel şölen oluşturdu.Dron ile kaydedilen görüntülerde, zaman zaman yoğun sis tabakasıyla kaplanan kalenin tamamen gözden kaybolduğu, ardından bulutların arasından yeniden ortaya çıktığı anlar dikkat çekti.Tarihi yapının zirvesini kaplayan sis ve çevresinde hareket eden bulutların oluşturduğu manzara masalsı görüntüler ortaya çıkardı.Doğa ile tarihin iç içe geçtiği Kozan Kalesi'nin bu etkileyici görüntüsü, hem doğa hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.