Çocuk Hırsızlar İş Başında!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir mağaza, iki kez soyuldu.Şemsipaşa Mahallesi Küçükköy Caddesi'nde bulunan mağaza, 18 yaşının altındaki çocuklar tarafından soyuldu.Mağazaya gelen 3 çocuktan biri kapı önünde gözcülük yaparken, diğer 2 şüpheli mağaza camını zorlayarak içeri girdi.İçeri giren şüphelilerden biri kasada bulunan paraları alırken, diğerinin ise ürünleri çaldığı görüldü. Şüpheliler iş yeri alarmının çalmasıyla olay yerinden kaçtı.İkinci hırsızlık olayı ise 28 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında yaşandı.5 şüpheliden 2'si, mağaza içindeki çalışanı oyaladığı sırada, diğer 3 şüpheli dışarıda asılı bulunan ürünleri montlarının arasına koyarak uzaklaştı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan her iki hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Mağaza sahibi Mustafa Doğanay, 'Üç hafta önce içeriye 3 kişinin organize olarak geldiği bir durum yaşandı. Camı zorlayarak içeri girdiler. İçeri girdikten sonra kasadan biraz para ve birkaç ürün alıp kaçtılar.Öncelikle genç arkadaş olmaları bizi çok üzdü, çok üzücü bir durum. Bu durumun devamının yaşanmaması için polise başvurduk. Polis bu süreci takip altına aldı ama bizim tek isteğimiz bu sürecin tekrar gerçekleşememesiydi.Dün tekrar 5 kişinin organize olarak buraya gelip; yine üzücü tarafı bunların genç olması, 2 kişi içerdeki personeli oyalayıp 3 kişinin de kapıda bulunan ürünleri çalması oldu. Her iki vakanın da olayı gerçek gerçekleştiren18 yaşının altında oldukları çok belli. Zaten polislerin kısa sürede incelemede yaşlarının 18 yaşının altında olduğuydu.Bizi en çok üzen şey her iki olayda da çocukların 18 yaşının altında olmalarıydı.' ifadelerini kullandı.