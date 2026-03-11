  • USD: 44,00 - 44,08
ASAL'dan Namaz Anketi!

Asal Araştırma'nın 'dini tutum ve davranışlar' anketinde, katılımcıların çoğu Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu belirtirken, namaz alışkanlıkları, Ramazan orucu ve fitre/zekat verme oranları da açıklandı.

Ekleme: 11.03.2026 - 11:54 Güncelleme: 11.03.2026 - 12:02 / Editör: Erhan Şimşek
Şubat 2026'da 2 bin 15 kişiyle yapılan Asal Araştırma anketine göre katılımcıların %31,2'si düzenli namaz kılıyor, %62'si Ramazan'da oruç tutuyor ve %78,6'sı fitre, zekat veya sadaka veriyor.

NAMAZ KILMA ALIŞKANLIKLARI

Ankete katılanların namaz tutma alışkanlıkları şöyle dağıldı:

Düzenli kılıyorum: %31,2

Ara sıra kılıyorum: %22,0

Eskiden kılardım, şimdi kılmıyorum: %13,8

İleride kılmayı düşünüyorum: %5,4

Namaz kılmıyorum: %20,0

Fikrim yok / Cevap yok: %7,6

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMA ORANLARI

Ramazan ayında oruç tutma alışkanlıkları ise şu şekilde:

Düzenli tutuyorum: %62,0

Ara sıra tutuyorum: %7,4

Eskiden tutardım, şimdi tutamıyorum: %11,6

İleride tutmayı düşünüyorum: %2,2

Oruç tutmam: %15,0

Fikrim yok / Cevap yok: %1,8

FİTRE, ZEKAT VE SADAKA VERME

Katılımcıların büyük çoğunluğu fitre, zekat veya sadaka veriyor:

Evet veriyorum: %78,6

Hayır vermiyorum: %17,4

Fikrim yok / Cevap yok: %4,0

DİNİ İNANÇ DAĞILIMI

Ankete katılanların dini inançları şöyle belirlendi:

Müslüman: %89,8

Ateist: %4,0

Deist: %3,2

Hiçbiri: %1,4

Fikrim yok / Cevap yok: %1,6

Araştırma, Türkiye'deki katılımcıların dini pratiğe bağlılık ve inanç eğilimlerini güncel olarak ortaya koyarken, Ramazan ve dini yardım faaliyetlerinin toplumda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

