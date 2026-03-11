ASAL'dan Namaz Anketi!
Asal Araştırma'nın 'dini tutum ve davranışlar' anketinde, katılımcıların çoğu Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu belirtirken, namaz alışkanlıkları, Ramazan orucu ve fitre/zekat verme oranları da açıklandı.
Şubat 2026'da 2 bin 15 kişiyle yapılan Asal Araştırma anketine göre katılımcıların %31,2'si düzenli namaz kılıyor, %62'si Ramazan'da oruç tutuyor ve %78,6'sı fitre, zekat veya sadaka veriyor.
NAMAZ KILMA ALIŞKANLIKLARI
Ankete katılanların namaz tutma alışkanlıkları şöyle dağıldı:
Düzenli kılıyorum: %31,2
Ara sıra kılıyorum: %22,0
Eskiden kılardım, şimdi kılmıyorum: %13,8
İleride kılmayı düşünüyorum: %5,4
Namaz kılmıyorum: %20,0
Fikrim yok / Cevap yok: %7,6
RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMA ORANLARI
Ramazan ayında oruç tutma alışkanlıkları ise şu şekilde:
Düzenli tutuyorum: %62,0
Ara sıra tutuyorum: %7,4
Eskiden tutardım, şimdi tutamıyorum: %11,6
İleride tutmayı düşünüyorum: %2,2
Oruç tutmam: %15,0
Fikrim yok / Cevap yok: %1,8
FİTRE, ZEKAT VE SADAKA VERME
Katılımcıların büyük çoğunluğu fitre, zekat veya sadaka veriyor:
Evet veriyorum: %78,6
Hayır vermiyorum: %17,4
Fikrim yok / Cevap yok: %4,0
DİNİ İNANÇ DAĞILIMI
Ankete katılanların dini inançları şöyle belirlendi:
Müslüman: %89,8
Ateist: %4,0
Deist: %3,2
Hiçbiri: %1,4
Fikrim yok / Cevap yok: %1,6
Araştırma, Türkiye'deki katılımcıların dini pratiğe bağlılık ve inanç eğilimlerini güncel olarak ortaya koyarken, Ramazan ve dini yardım faaliyetlerinin toplumda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.
