ASAL'dan Namaz Anketi!

Asal Araştırma'nın 'dini tutum ve davranışlar' anketinde, katılımcıların çoğu Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu belirtirken, namaz alışkanlıkları, Ramazan orucu ve fitre/zekat verme oranları da açıklandı.Şubat 2026'da 2 bin 15 kişiyle yapılan Asal Araştırma anketine göre katılımcıların %31,2'si düzenli namaz kılıyor, %62'si Ramazan'da oruç tutuyor ve %78,6'sı fitre, zekat veya sadaka veriyor.Ankete katılanların namaz tutma alışkanlıkları şöyle dağıldı:Düzenli kılıyorum: %31,2Ara sıra kılıyorum: %22,0Eskiden kılardım, şimdi kılmıyorum: %13,8İleride kılmayı düşünüyorum: %5,4Namaz kılmıyorum: %20,0Fikrim yok / Cevap yok: %7,6Ramazan ayında oruç tutma alışkanlıkları ise şu şekilde:Düzenli tutuyorum: %62,0Ara sıra tutuyorum: %7,4Eskiden tutardım, şimdi tutamıyorum: %11,6İleride tutmayı düşünüyorum: %2,2Oruç tutmam: %15,0Fikrim yok / Cevap yok: %1,8Katılımcıların büyük çoğunluğu fitre, zekat veya sadaka veriyor:Evet veriyorum: %78,6Hayır vermiyorum: %17,4Fikrim yok / Cevap yok: %4,0Ankete katılanların dini inançları şöyle belirlendi:Müslüman: %89,8Ateist: %4,0Deist: %3,2Hiçbiri: %1,4Fikrim yok / Cevap yok: %1,6Araştırma, Türkiye'deki katılımcıların dini pratiğe bağlılık ve inanç eğilimlerini güncel olarak ortaya koyarken, Ramazan ve dini yardım faaliyetlerinin toplumda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.