Burdur'da Silahlar Konuştu!

Gölhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, ortalık ise savaş alanına döndü. Olay yerine gelen ekipler, İlyas B. isimli şahsı da gözaltına aldı.Burdur'un Gölhisar merkez Pazar Mahallesi'ndeki İlyas B.'ye ait iş yerinde çıkan kavgada kan döküldü.İlyas B. ile iş yerine gelen Fatih K. arasında, henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.Büyüyen tartışmanın ardından İlyas B. ve Fatih K., av tüfeğiyle birbirine ateş açtı.İş yerinde çalışan Fatih K.'nin eski eşi Nuray K. ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.Açılan ateş sonucu Fatih K. ve Nuray K. yaralandı.İhbarla olay yerine gelen ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.İlyas B. ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.