Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Büyük Jest!

MHP'nin kuruluşunun 57. yılı...57 yıl önce 8-9 Şubat günlerinde Adana'da kurularak siyaset hayatına giren MHP'nin kuruluş yılı, 'Şanla Şerefle 57. Yıl' temalı bir toplantı ile kutlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MHP'nin 57. yılını kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin kuruluş yılına özel Devlet Bahçeli'ye 57 gülün yer aldığı bir tebrik çiçeği gönderdi.MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gönderdiği çiçeği paylaştı ve şöyle dedi;Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye Türk bayrağı motifinde hazırlanmış, 57. yıla ithafen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeği göndermiştir.