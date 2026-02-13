Bakan Tekin Açılış Törenine Katıldı!

Beykoz'un Anadolu Kavağı Mahallesi'nde, 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' projesi kapsamında hayata geçirilen ve yapımı tamamlanan Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.Okulda 10 derslikli ilkokul ve ortaokul, 2 anasınıfı ve eklentileriyle çocuklar eğitim öğretimlerine devam edecek.Okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.Törende konuşan Bakan Tekin, şunları söyledi:'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim-öğretim süreçlerine çok yoğun bir biçimde katkı verdik, çok güzel şeyler yapıldı. Türkiye'nin tamamında derslik kapasitesi, öğrenci sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi uluslararası eğitim niteliğini gösteren göstergeler açısından çok önemli gelişmelerin altına imza attık.'Türkiye ile ilgili rakamları değişik ortamlarda sürekli dile getiriyoruz ama daha rahat anlaşılabilmesi açısından size Beykoz ile ilgili rakamları söyleyeyim.2002-2003 eğitim-öğretim yılında Beykoz'da 39 bin 744 öğrencimiz eğitim görüyormuş.Bugün, yani 2025-2026 eğitim-öğretim yılında bu rakamı özellikle veriyorum; eğitim-öğretim alan öğrenci sayımız 41 bin 284. Yani yaklaşık 2 bin öğrenci sayımızda artış var.Peki öğretmen sayımız nasıl değişmiş? 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarımızda ders veren öğretmen sayımız bin 417, şu an 2 bin 830.Yani öğrenci sayısında yaklaşık 2 bin artış varken, öğretmen sayımız iki kat artmış. Bu uluslararası göstergeler açısından çok önemli bir rakam.Peki fiziki anlamda eğitim-öğretim ortamları açısından baktığımızda durum ne? 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Beykoz'da 655 dersliğimiz, yani 655 tane sınıfımız varmış, 72 okulda 655 sınıf.Şimdi 189 okul var ve bin 753. Yani derslik sayımız üç kat artmış durumda.Bu süreçte emeği geçen, genel bütçeden aktarılan paylar itibariyle, hayırseverlerimizin katkıları itibariyle, yerel yönetimlerin katkıları itibariyle emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.Tabii bugün burada hayırseverimizin yaptığı okulun yapılış hikayesi de ilginç.6 Şubat depremleri sebebiyle, sadece 6 Şubat değil biz AK Parti iktidarlarının başlangıcından itibaren ülkemizdeki kamu binalarını, özellikle de eğitim-öğretim binalarını deprem ve afetlere karşı dayanıklılığını artıracak tedbirleri hep önceledik.Burada bütün okullarımızı bu kapsamda İstanbul Valiliğimizin koordinesinde güçlendirme ihtiyacı olanları güçlendirdik, yıkılıp yeniden yapılması gerekenleri yıkıp yeniden yaptık.Bu okul da 6 Şubat depremleri vesilesiyle yıkılıp yeniden yapılması gereken okullarımızdan bir tanesi olarak tespit edilmiş, hayırseverlerimiz de katkı verdi.Ben bu vesileyle şunun altını çizmek istiyorum:Bakın biraz önce söylediğim rakamlar 22-23 yılda yapılan okul sayıları idi. Fakat 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 11 ilimizde yaklaşık 2,5 - 3 yıllık bir süreç içerisinde derslik kapasitemizi yüzde 15 artırdık.Şunu anlatmak istiyorum:6 Şubat depremlerinde bu 11 ilimizde 9 bin 700 civarında dersliğimiz yıkıldı, kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 10 bin diyelim. Bu yıl eylül ayında bölgede 15 bin ilave derslik eğitim-öğretime açılmış durumda.Önümüzdeki eylül ayında bu sayı 25 bine çıkacak. Yani 6 Şubat'ta yıkılan 9 bin dersliğin yerine 11 ilde yaklaşık 25 bin derslik eğitim-öğretime kazandırılmış olacak.Bu gerçekten devrim niteliğinde, çok büyük fedakarlık gerektiren bir iş.Muhalefeti anlamadığını söyleyen Bakan Tekin, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:'Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bazen yapılanları en azından arada bir takdir etseler çok mutlu olacağız. Mesela dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da söyledi; 1939 depremlerinden sonra 1940 yılı başlarında Türk basınında atılan manşetlere bakarsanız, dalga geçer gibi manşetler atılıyor idi.Evi yıkılan ailelere sekizer tane çivi dağıtılıyordu sadece. Hadi diyelim ki o İkinci Dünya Savaşı koşulları, orayı geçtik. Ben şimdi bir daha çok somut bir rakam vereceğim.Ocak ayında, 2020 yılı 24 Ocak tarihinde Elazığ'da bir deprem oldu. Elazığ depreminden sonra, kendilerine teşekkür ediyoruz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bize birer okul yapmak üzere taahhütte bulundu.Üzerinden kaç yıl geçmiş? 6 yıl geçmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağım taahhüdünde bulunduğu okul 24 derslikli Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. A ve C bloklarını aralık ayında teslim ettiler, 2025 Aralık ayında. B bloğunu da bu yıl ocak ayında teslim ettiler.Yani 24 derslikli bir okulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 yılda ancak bitirebildi. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi? Atatürk Anadolu Lisesi'nin yapımını üstlendi. 32 derslikli bir okul. Üzerinden kaç yıl geçmiş? 6 yıl geçmiş. Okul nerede? Yok.Ocak ayında ihalesine çıkabildiler daha. 24 derslikli bir meslek lisesini 6 yılda bitiren, 32 derslikli bir okulu 6 yılda ihalesine çıkabilen bir siyasi partinin genel başkanının ve siyasi muhalefetin açıklamaları gerçekten bizi üzüyor.'