Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Ramazan Öncesinde Marketlere İndirim Geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ramazan ayında vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolaylıkla ulaşabilmesini temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.Bu kapsamda gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.Açıklamada, görüşmelerin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:"Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır.Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır."Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordineli işbirliği içindeki yoğun denetimlerinin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, vatandaşların fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları durumunda yapmaları gerekenlere de değinilerek şunlar kaydedildi:"Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir.Hükümetimizin önceliği, vatandaşlarımızın sofrasını korumak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal Ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemektir."