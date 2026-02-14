Türk Boğazları Dünyanın Merkezinde! Bakan Uraloğlu Açıkladı

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025 yılına ait 'Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri'ni değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti. İstanbul ve Çanakkale boğazlarında gerçekleşen kılavuzluk hizmeti verilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, "2025 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3'ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 44 bin 468 geminin ise yüzde 53,9'u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2025 yılında boğazlardaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaşırken 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemi türlerine ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, "Geçtiğimiz yıl hem İstanbul hem de Çanakkale boğazlarını en çok genel kargo gemileri kullandı. Bu dönemde, İstanbul Boğazı'ndan 14 bin 724, Çanakkale Boğazı'ndan ise 13 bin 870 genel kargo gemisi geçiş yaptı. Söz konusu dönemde genel kargo gemilerini, dökme yük gemileri takip etti. Bir yılda İstanbul Boğazı'nı 7 bin 493, Çanakkale Boğazı'nı 8 bin 66 dökme yük gemisi kullandı" dedi.Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerde 203,7 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere toplam 422,8 milyon ton, Çanakkale Boğazı'nı kullanan gemilerde 232,5 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere toplam 570,3 milyon ton yük taşındığını belirterek, "Bu dönemde 300 metreden büyük 128 gemi İstanbul Boğazı'ndan, 660 gemi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 250-300 metre boy aralığında ise İstanbul Boğazı'nda 1836, Çanakkale Boğazı'nda 3 bin 11 gemi geçişi gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı verilerine göre Türk boğazlarını en fazla kullanan gemilerin bayrak dağılımına ilişkin de, "Türk boğazlarından 12 bin 823 gemi ile en fazla Panama bayraklı gemiler geçiş yaptı. Panamayı, 12 bin 765 adet ile Türk bayraklı ve 10 bin 735 ile Liberya bayraklı gemiler takip etti" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, yoğun gemi trafiğine rağmen deniz emniyetinin en üst seviyede tutulduğunu belirterek, yıl boyunca meydana gelen deniz kazaları ve olaylarına ilişkin verileri de paylaştı. Ana Arama Kurtarma Merkezi Kaza/Olay İstatistiklerini de değerlendiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:"Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde icra edilecek tüm arama kurtarma faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eden Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ile 2025 yılında 299 deniz aracı kazasına müdahalede bulunarak 561 kişiyi sağ olarak kurtardık. Deniz araçlarının karıştığı kaza ve olaylar 2024 yılına göre yüzde 21 azaldı. Ayrıca Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2025 yılında revize edildi.