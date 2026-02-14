Sapık Yahudi milyarder Epstein'in İsrail bağlantısı defalarca belgelendi. Ancak Batı medyası konuyu Rusya'ya yönlendirmeye çalşıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan gazeteci Drew Favakeh 'Epstein ile İsrail'in görevdeki Savunma Bakanı arasında bir bağlantı görüyoruz. Böyle bir bağlantıyı, bu kadar üst düzeyde bir Rus yetkilisi ile görmüyoruz' derken, medya uzmanı Mats Nilsson 'Sadece Putin, Rusya diyorlar ve manşetlere koyuyorlar. Sonra yönlendirme ve gündem kontrolü. Bu, Batı istihbarat servislerinin klasik manipülasyonu' dedi. Öte yandan ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın avukatlarından Kathy Ruemmler, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerinde adının geçmesinin ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.