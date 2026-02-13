Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason’da sahaya indi

Yeniden ziyarete açılan ören yeri ve hayata geçirilen vizyon projelerle birlikte Hasankeyf'te kültür turizmine yönelik yeni bir aşamaya geçildi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medeniyetlerin izlerini taşıyan ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşlik ettiği ziyarette Ersoy, binlerce yıllık tarihî dokunun korunması ve turizme kazandırılması için yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı brifing aldı.SAHADA TEKNELİ İNCELEME VE ARKEOPARK PROJELERİBakan Ersoy, Hasankeyf'e tekne ile geçerek alanı farklı bir perspektiften gözlemledi. Arkeopark, Kültür Park–Müze Alanı ve devam eden kazı çalışmalarını sahada denetleyen Ersoy, planlanan uygulamalar hakkında detaylı bir sunum aldı. 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında baraj suyundan etkilenen kültür varlıklarının Arkeopark alanında sergileneceği ve bölgenin küresel bir cazibe merkezi haline getirileceği vurgulandı.ARKEOPARK VE ÖREN YERİNDE YENİ AŞAMAHasankeyf Ören Yeri, yapım işlerinin tamamlanmasının ardından Arkeopark alanı hariç yeniden kapılarını açtı. Arkeopark ve Şaab Vadisi'ndeki çalışmaların devrine ilişkin protokoller imzalanırken, yönetim süreçlerinin Bakanlık koordinasyonunda titizlikle sürdüğü belirtildi.BAKAN ERSOY SASON'DA VATANDAŞIN NABZINI TUTTUBatman temaslarına Sason ilçesiyle devam eden Bakan Ersoy, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir'den ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ardından ilçe merkezine geçen Ersoy, esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan dinleyen Bakan Ersoy, kamu yatırımlarının sahadaki yansımalarını bizzat görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.KAHVEHANEDE SAMİMİ SOHBETSason programı kapsamında bir kahvehaneye uğrayan Bakan Ersoy, burada vatandaşlarla samimi bir ortamda çay içip sohbet etti. Günlük yaşamdan ilçe ihtiyaçlarına kadar pek çok başlığın değerlendirildiği buluşma, yerel halkla iletişimin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı.