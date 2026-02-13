Trafik Sigortasında Şubat Tarifesi Belli Oldu!

Şubat 2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasında primler yüzde 12,5 arttı.İstanbul'da en riskli sürücüler için prim 51 bin lirayı aşarken, büyük yolcu otobüslerinde rakam 337 bin liraya kadar çıktı.Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor.Ayrıca araç, sigorta yaptırılana kadar trafikten menediliyor.Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon aracı kapsayan zorunlu trafik sigortasında primler; aracın türüne, bulunduğu şehre ve sürücünün hasar geçmişine göre değişiyor.Yeni tarifeler özellikle yüksek risk grubundaki sürücüler için maliyeti artırmış durumda.Ticari taksilerde sigorta primleri çok daha yüksek seviyelere çıktı.İSTANBULEn yüksek basamak: 137 bin 510 TLEn düşük basamak: 22 bin 918 TLANKARA133 bin 618 TL - 22 bin 270 TLİZMİR129 bin 726 TL - 21 bin 621 TLANKARA0. basamak: 49 bin 729 TL8 basamak: 8 bin 288 TLİZMİR0. basamak: 48 bin 281 TL8 basamak: 8 bin 47 TLÜç büyükşehirde de risk grupları arasındaki fark oldukça yüksek.İstanbul'da en yüksek risk grubunda (0. basamak) yer alan içten yanmalı otomobil sahipleri 51 bin 177 TL prim ödüyor.En düşük risk grubundaki (8. basamak) sürücüler ise 8 bin 530 TL ödüyor. Risk seviyesine göre prim farkı yaklaşık yüzde 500'e ulaşıyor.