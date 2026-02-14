Antalya'da Sel Alarmı! Kuvvetli Yağışlar Hayatı Felç Etti

Antalya'da önceki gece başlayıp, dün de etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırdığı Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde dün okullar tatil edilirken, bu ilçelerin büyük kısmında su baskınları yaşandı. Antalya Kundu bölgesinde araziler su altında kaldı, Döşemealtı ilçesinde yollar ve tarım alanları göle döndü, Alanya'da, su seviyesi yükselen Dimçayı bölgesindeki piknik işletmelerinde hasar oluştu, çayda kurulu çardaklar debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak denize kadar ulaştı. Oba Çayı'nın taşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandı.Debisi ciddi ölçüde yükselen Dimçayı'ndaki piknik işletmelerinden bazıları yerle bir oldu. Aynı bölgede bir köpek işletme sahipleri tarafından son anda kurtarıldı. İşletmenin çatısından sarkan 2 kişi, akıntıya kapılmak üzere olan köpeği yukarı çekebilmek için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu köpek akıntıya kapılmadan kurtarılabildi.Alanya Kaymakamlığı, Dim Barajı'nın seviyesi yoğun yağış nedeniyle kritik seviyeye ulaştığını duyurdu. Barajın kalan kısıtlı hacminin de hızla dolması üzerine dip savaktan tahliyeye ek olarak dolu savaktan da su taşması söz konusu olduğu belirtildi. Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katlarda ikamet edenlerin bulundukları yerleri derhal boşaltarak daha yüksek ve güvenli alanlara geçmelerinin hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuldu. Bunun yanında tahliye için kendi aracı bulunmayanlara Alanya Belediyesi tarafından ücretsiz servis araçları tahsis edildiği, güvenli konaklama alternatifi bulunmayanlar için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinasyonunda sahada görev yapan ekiplerce kamu misafirhanelerine yerleştirileceği belirtildi.Serik'te Köprü Çayı Irmağı'nın su seviyesi yükselmesi sonucu Belkıs ve Sarıabalı mahallelerinde ırmak kenarındaki restoranları, meyve bahçelerini ve piknik alanını su bastı. Manavgat'ta yağışın etkisiyle seviyesi yaklaşık 1 metre daha yükselen Manavgat Irmağı kenarındaki yürüyüş yolları ve banklar su altında kaldı, Manavgat Şelalesi tamamen görünmez hale geldi. Finike'de ve Konyaaltı'nda evleri ve meyve bahçelerini su bastı, dallardaki portakallar yağmur nedeniyle döküldü. Kemer'e bağlı Çıralı'ya inen yolda yağışın etkisiyle çökme yaşandı. Ulaşıma kapanan yolda çalışma başlatıldı.Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde yağışın etkisiyle Köprüçay Irmağı'nın taşması sonucu Ahmediye mevkisinde bulunan özel mülkte bakılan çok sayıda köpeğin mahsur kaldığı ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Gönüllüler ve hayvanseverlerin de desteğiyle yaklaşık 1 metre suyun içinde kalan 27 köpek zodyak botlara alınarak kurtarıldı. Aralarında yavruların da bulunduğu köpekler korumaya alındı. Boğazkent Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, 'Dün saat 19.30 sıralarında bize gelen haberde Ahmediye mevkisinde bir özel mülk var. Buraya vatandaş, Almanya'da yaşadığı söyleniyor, 27 köpek için barınak yapmış. Kendisi yurt dışında, köpekler mahsur kalmış. AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, çevreden hayvanseverler geldi. Hep beraber 27 hayvan saat 02.00 gibi kurtarıldı. 1- 1,5 metre su yükselmesi vardı. Hayvanlar kulübelerin üzerine çıkmışlar, korkmuşlardı. Hayvanları sevgiyle kucakladık. Hayvanseverlere teslim ettik. Buranın yasal bir durumu var mı bilmiyorum ama 27 köpeğin bu şekilde bırakılması bence caniliktir' dedi.Antalya Valisi Hulusi Şahin, yoğun yağışların etkili olduğu Alanya'da incelemelerde bulundu. Vali Şahin, ilk olarak Alanya Kaymakamlığı'nda 05.00'te düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda meteorolojik veriler, baraj doluluk oranları ve sahadaki mevcut durum ile tahliye ve temizlik çalışmaları değerlendirilerek, alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı. Toplantıya Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, DSİ Antalya Bölge Müdürü Özhan Erdanışman ile Büyükşehir ve Alanya Belediyesi temsilcileri katıldı.Toplantıda, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle Dim Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü su salımı gerçekleştirildiği, dün itibarıyla baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedildi. Toplantıda ayrıca, taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşların tahliyesi sağlandığı belirtildi. Vatandaşlar yapılan anonslarla bilgilendirilirken, barınma ihtiyacı bulunanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi.Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı görevlendirilirken; 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldı, 314 vatandaş tahliye edildi, 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı, 48 vatandaş kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Sel ve su baskını çalışmaları kapsamında ise 137 ekip, 501 personel, 181 aracın görev başında olduğu ve su baskını nedeniyle sağlık sorunu yaşayan vatandaşımızın bulunmadığı belirtildi.Toplantının ardından yoğun yağışlar nedeniyle taşkın meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, Dimçayı, Dim Barajı ve Tosmur Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sahada görev yapan ekiplerle bir araya gelen Vali Şahin, taşkın riskine karşı alınan önlemler, yürütülen tahliye ve temizlik çalışmaları ile hasar tespit süreçlerine ilişkin koordinasyonun titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.Yağmurun etkisini yitirdiği bölgelerde temizlik çalışmalarına başlanırken, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 12 Şubat gecesi itibarıyla Türkiye'de en fazla yağış Antalya'nın İbradı ilçesine düştü. Verilere göre İbradı'ya 127, Döşemealtı'na 110, Manavgat'a 103, Finike'ye 98, Konyaaltı'na 89, Gündoğmuş'a 85, Kumluca'ya 81 kilogram yağış düştü.