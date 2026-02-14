Taksilerde Yeni Dönem! Uymana Ceza Var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taksi taşımacılığı sektöründe uzun süredir beklenen dijital dönüşümü başlattı. Kayıt dışılığın azaltılması ve yolcuların kartla ödeme imkânlarının artırılmasını hedefleyen düzenlemeyle, taksilerde kullanılan taksimetreler artık yeni nesil 'Taksi Mali Cihaz' ile entegre çalışacak. Taksi ile yolcu taşımacılığı yapan herkes, 1 Eylül 2026 tarihine kadar Bakanlık tarafından onaylanmış Taksi Mali Cihazları'nı satın alarak kullanmaya başlamak zorunda.Bu cihazlar, taksimetreyle eş zamanlı çalışacak. Yolculuk başladığında cihaz otomatik olarak işlem açacak. Yolculuk bittiğinde ücret bilgisi taksimetreden cihaza aktarılacak ve fiş ya da e-belge düzenlenecek. Tüm taksilerde kartla ödeme kabulü zorunlu hale gelecek. Aynı şekilde Taksi Mali Cihaz da tek başına çalışamayacak ve manuel tutar girişi yapılamayacak. Düzenlemeyle, taksilerde yolculuk sürecinin her aşaması dijital olarak izlenebilir hale geliyor.Yeni düzenlemeyle, tüm taksilerde kartla ödeme kabulü zorunlu hale geldi. Cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile üye işyeri anlaşması yapılması gerekiyor. Bu anlaşma yapılmazsa cihaz otomatik olarak pasife alınacak. Bankalar taksilere bağımsız POS cihazı veremeyecek. Tüm tahsilat işlemleri yalnızca Taksi Mali Cihaz üzerinden yapılacak.Tebliğe göre, yükümlülüklere uymayan taksiciler, cihaz üreticileri, servis sağlayıcıları ve bankalar hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak. Taksi Mali Cihazların onay süreci kapsamlı teknik şartlara bağlanıyor. Cihazların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından test edilmesi, GPS verisi kaydedebilmesi, güvenli iletişim protokolleri kullanması ve taksimetreyle eş zamanlı çalışması zorunlu. Ayrıca cihazların üretimi, satışı, devri ve hurdaya ayrılması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik sistemine anlık olarak bildirilecek.Yeni düzenleme uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti veren şirketleri de kapsıyor. Bu platformlar, sisteme kayıtlı taksilerin bilgilerini, banka hesaplarını ve diğer gerekli verileri 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmekle yükümlü olacak.Takside POS'larda 200 TL üzeri ödemelerden yüzde 11 civarında hizmet ücreti alınıyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, takside komisyon ödemek zorunda kalan kişilerin fişlerini saklayarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceğini söylemişti. Taksi Mali Cihaz'la komisyon uygulamasında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı açıklanmadı.