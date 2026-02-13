CHP'li Vekilden Yat Partisi!

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde verdiği fuhuş ve uyuşturucu partilerinin vazgeçilmez ismi avukat Melisa Gagiş tutuklanmıştı. Gagiş Raffles oteldeki her görüşme sonrasında bin dolar aldığını anlatırken, yalnızca VIP partilerine değil 2025 yazında ise CHP’li Antalya milletvekilin düzenlediği yat partisine de katıldığı ortaya çıktı. Avukat Melisa ile birlikte partiye katılan Rana Almira Çakmak da gözaltına alındı. Çakmak o milletvekili ile o dönem sevgili olduklarını itiraf etti.

Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı.161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan isimlere operasyon düzenlenmişti. O partilerin vazgeçilmez ismi avukat Melisa Gadiş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Gadiş yeni bir skandalı ortaya döktü.Avukatın yalnızca Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın VIP partilerine değil 2025'ın sıcak yaz günlerinde 28. Dönem CHP'li Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yat partisine katıldığı ortaya çıktı. Vekilin bu yat partisine ait görüntüler soruşturma dosyasındaki yerini aldı.Melisa Gadiş'in itirafları bununla sınırlı kalmadı. Emrah Bağdatlı ile aşk yuvasının Raffles Otel olduğunu söyleyen Gadiş, 'Bağdatlı benim yanımda uyuşturucu kullanırdı. Cinsel birliktelik sonrası ödemeleri Gönül Mama yapardı. Her görüşme sonrasında bin dolar ödeme alırdım. Ayrılma sebebimiz Emrah'ın çapkın olmasıydı' şeklinde itiraflarda bulundu.Melisa Gadiş bu yat partisine Rana Almira Çakmak ile birlikte gittiğini itiraf etmesinin ardından Çakmak da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Çakmak'ın da ifadesi alındı.Rana Almira Çakmak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çakmak, söz konusu videodaki kişinin CHP eski Antalya milletvekili Çetin Osman Budak olduğunu söyledi. Çakmak, 'Bu tekne küçük olan teknesidir, bir de büyük olan bir teknesi daha vardı. Çetin Osman ile emlakçı işi yaptığımdan dolayı tanışmıştım. Kendisine daire gösterip, arkadaşlığımıza başladık. Daha sonra da sevgili olduk. Yaşının 65 olduğunu bilmiyordum, kendisinin kağıt fabrikası olduğunu ve 55 yaşında olduğunu söyledi.' itiraf etti. Şüpheli geçmişte uyuşturucu kullandığını ve pişman olduğunu ifadesine ekledi.