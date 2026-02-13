Bakan Murat Kurum Özel'in Yalanlarını Çürüttü!

Deprem bölgesi yeniden ayağa kalktı...6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Bakan Murat Kurum önderliğinde, asrın inşa seferberliği başlatıldı.Deprem bölgesinde bulunan illerde, bugüne kadar binlerce konut ve iş yeri inşa edildi.11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan mücadele tüm hızıyla devam ederken verilen mücadele yurt dışından bile büyük övgülerle takip edilip dünyaya örnek oldu.Ancak ülke içinde ana muhalefet tarafından bu başarılara karalama kampanyası başlatıldı.Özellikle CHP Lideri Özgür Özel'in sıklıkla ortaya attığı faizli afet konutu iddiaları kamuoyunun gündemine oturdu.Konuyla ilgili ise cevap, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.TOKİ'nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında Kocaeli'de yapılan sosyal konutlar için kura çekimi töreninde konuşan Bakan Kurum, afet konutlarının ödeme şartlarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:Biz milletimize hizmeti yük değil, şeref biliyoruz. Bu aziz millete hizmet etme şerefini bahşeden Rabb'imize binlerce kez şükrediyoruz. Tabii biz deprem bölgesinde ‘Asrın İnşası'nı tamamlayınca bizlere “Yoruldunuz mu?” diye soruyorlar.Açıkça söylüyorum, biz iş yapmaktan yorulmadık ama iş bilmezlerin o boş sözlerinden bıktık usandık. Asrın İnşa'sına gölge düşürmeye çalışanlardan sıkıldık.Dünyanın dört bir tarafından gelen gazeteciler, Hatay'a; Kahramanmaraş'a akın edip, “Siz bu işleri nasıl başardınız?” diyerek bizi takdir ediyor, bizden; emin olun akıl alıyorlar.Milletimiz, “Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun” diyor. Ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar; bir çivi çakmayanlar utanmadan 11 ilimize gidip ‘Asrın İnşası'nda kusur arama turları düzenliyorlar.‘Hükümet enkaz altında kalır' diyorlardı, yanlış hesapları 11 ilimizden döndü. 455 bin konut bitti; ana muhalefet partisinin sinir sitemi çöktü. Yatıyorlar kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar.Günlerdir ne diyor; “Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler” diye yalan söylüyor. Anlatıyoruz ısrarla iftirasına devam ediyor.Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız açıkladı: 11 ilde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit sabit 8 bin 750 lira olacak.Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak.Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 80'e yakın bir indirim yapacağız ve vatandaşlarımız 484 bin liraya evini satın alabilecekler.Bunu alırken de yine vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz; kamu bankalarımız kredi imkanı sunacak. İşte bu kadar. Bunun böyle olacağı belliydi.Bu böyle olur. Çünkü; 24 yıldır biz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynısını yapıyoruz. Her afette, depremde, selde vatandaşımıza yük getirmeden faizsiz sabit fiyatla ödeme imkanı sunuyoruz.İşte İzmir'de vatandaşımız bin 600 lira taksit ödüyorlar. Giresun'da bin 460 lira, Elazığ'da bin 60 TL. Özgür Özel, bunu bile bile yalanlarına devam ediyor.Aklınca oyun kurdu. 11 ilde hiçbir şey yapmamayı, algılarla örtecek. “Ben dedim de faizsiz yaptılar” diyecek. Bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu millet sizi de iyi bilir, bizi de çok iyi bilir.Bugüne kadar hiçbir afette biz vatandaşımızı darda, yoklukta bırakmadık. Gittik 2 saat sonra orada çizmelerimizi giydik, milletimizin dizinin dibinde olduk. Hep yanında olduk. Siz bu milleti hep yüz üstü bıraktınız.Buca'da lağım patlar, esnaf dükkanının önüne kaldırım taşını kendisi döşer. İzmir'de çöp dağları milleti canından bezdirir. İstanbul trafiği Hindistan'ı aratmaz. Ankara'da çeşmeden sular akmaz. Hala dönüp bize laf yetiştirirler.Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizdeki yolsuzluğun kitabını yazdığınız, iftiralarınızla milletimizi kandırdığınız, seçim meydanlarında söyleyip de yapmadığınız o vaatlerinizin hesabını verin.