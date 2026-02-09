CHP'de Büyük Kriz! Özgür Özel'in Gönderdiği Mesajlar Ortaya Çıktı

CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Özarslan, istifa kararının ardında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine gönderdiğini öne sürdüğü hakaret, tehdit ve iftira içerikli mesajların bulunduğunu açıklamıştı.Özarslan, kamuoyuyla paylaştığı uzun ve dikkat çekici açıklamasında, Özgür Özel'in WhatsApp üzerinden kendisine ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığını iddia ederek şu soruları yöneltmişti:'Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?'Özarslan, özellikle annesi ve merhum babasının hedef alınmasını 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek, bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını ifade etmişti.Açıklamasında, söz konusu mesajlarla ilgili hukuki süreci başlatacağını da duyuran Özarslan, 'Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Yazılı olan her şey ortadadır. Yarın savcılığa başvuruyorum. Devletimizin imkânları ve gelişen teknolojiyle her şey ortaya çıkacaktır' ifadelerini kullanmıştı.Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a gönderdiği iddia edilen mesajlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan mesajlarda ağır hakaret ve tehdit ifadelerinin yer aldığı görülüyor.Mesajlarda geçtiği öne sürülen bazı ifadeler şöyle:'Ya da onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun.''O zaman sen layığını bulmuşsun.''Ama gün gelince ben sana yapıştırırım.''Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim.''Köpek.''S… git.''Alçak köpek s… git.''Yalaka.''Karaktersiz p….'''Seni doğuran ana senden utanır.''Ortaya çıkan bu mesajlar, CHP'deki kriz ve iç tartışmaları daha da derinleştirirken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Özgür Özel cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İstifa sürecinin arka planında, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin olduğu belirtildi. Keçiören'in sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin, CHP içinde bazı klikler tarafından kasıtlı şekilde hedef alındığını ifade eden Özarslan, parti içinde 'sistemli bir dedikodu ve algı operasyonu' yürütüldüğünü vurguladı.Özarslan, Murat Kurum ile ilişkisinin eskiye dayanan bir okul ve mesai arkadaşlığı olduğunu belirtmesine rağmen, bu ziyaretin CHP yönetimi tarafından farklı anlamlara çekildiğini ve baskıların arttığını söyledi.Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan sonra Keçiören Belediye Başkan yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ve Meclis üyesi Cihan Ayhan'da CHP'den istifa etti.Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Azra Ceylan Öztürk de istifasını duyurdu.