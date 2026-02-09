  • USD: 43,52 - 43,60
  • EURO: 51,62 - 51,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Böyle Soygun Görülmedi! Forkliftle...

Melikgazi ilçesinde yaşanan ilginç hırsızlık olayında maskeli bir şahıs, forklift kullanarak kuyumcu dükkanının kepengini parçaladı. Şüpheli, dükkandan ziynet eşyaları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Ekleme: 9.02.2026 - 10:02 Güncelleme: 9.02.2026 - 10:11 / Editör: Erhan Şimşek
Böyle Soygun Görülmedi! Forkliftle...Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen kimliği henüz tespit edilemeyen maskeli şüpheli, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kuyumcu dükkanının kepengine çarparak içeri girdi.

Böyle Soygun Görülmedi! Forkliftle...

ALARM ÇALDI, POLİS SEVK EDİLDİ

Kepengin kırılmasıyla birlikte alarm sisteminin devreye girmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak dükkanda detaylı inceleme yaptı.

KASAYI GÖTÜREMEDİ, ZİYNET ÇALDI

Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre, şüphelinin kasalara yöneldiği ancak kasayı tek başına taşıyamayınca paniklediği, bunun üzerine vitrindeki ziynet eşyalarını alarak kaçtığı belirlendi.

FORKLİFTİN DE ÇALINTI OLDUĞU İHTİMALİ VAR

Kaçan şüphelinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayda kullanılan forkliftin de çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor