Böyle Soygun Görülmedi! Forkliftle...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen kimliği henüz tespit edilemeyen maskeli şüpheli, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kuyumcu dükkanının kepengine çarparak içeri girdi.Kepengin kırılmasıyla birlikte alarm sisteminin devreye girmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak dükkanda detaylı inceleme yaptı.Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre, şüphelinin kasalara yöneldiği ancak kasayı tek başına taşıyamayınca paniklediği, bunun üzerine vitrindeki ziynet eşyalarını alarak kaçtığı belirlendi.Kaçan şüphelinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayda kullanılan forkliftin de çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor