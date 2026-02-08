Dereye İnen Araç Suya Gömüldü!

Bolu Karaköy mevkiinde, kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle dere kenarına inmek istedi.Aracın sürücüsü zeminin kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sürücünün hakimiyetini sağlayamadığı araç, kayarak dere yatağına devrildi.Suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Araçta hasar oluşurken çevredeki vatandaşlar, otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlattı.Olay yerinde çalışmalar sürerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.