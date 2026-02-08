  • USD: 43,52 - 43,60
Dereye İnen Araç Suya Gömüldü!

Karaköy mevkiinde dere kenarına inmek isterken kontrolden çıkarak suya gömülen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde çalışmalar sürerken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

8.02.2026
Dereye İnen Araç Suya Gömüldü!Bolu Karaköy mevkiinde, kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle dere kenarına inmek istedi.

Aracın sürücüsü zeminin kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Dereye İnen Araç Suya Gömüldü!

ARAÇ DEREYE DEVRİLDİ

Sürücünün hakimiyetini sağlayamadığı araç, kayarak dere yatağına devrildi.

Suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dereye İnen Araç Suya Gömüldü!

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Araçta hasar oluşurken çevredeki vatandaşlar, otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlattı.

Olay yerinde çalışmalar sürerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.