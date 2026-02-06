WhatsApp Yakın Arkadaşlar Özelliği Geliyor!

WhatsApp, popüler ‘Yakın Arkadaşlar’ özelliğini durum güncellemeleri için test etmeye başladı. Android beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni WhatsApp Yakın Arkadaşlar özelliği, kullanıcıların durumlarını sadece belirli bir kişi listesiyle paylaşmasına olanak tanıyacak ve sosyal medya devinin gizlilik odaklı adımlarına bir yenisini ekleyecek.Instagram’dan aşina olduğumuz bu özellik, WhatsApp’ta da benzer bir mantıkla çalışacak. Kullanıcılar, durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini belirlemek için özel bir ‘Yakın Arkadaşlar’ listesi oluşturabilecek. Bu liste, mevcut gizlilik ayarlarından (Herkes, Kişilerim, Şunlar Hariç Paylaş…) ayrı, tek ve özel bir grup olarak işlev görecek. Bu sayede her durum paylaşımında gizlilik ayarlarını yeniden düzenleme zahmeti ortadan kalkacak.Ayrıca, kullanıcıların bu listeyi yönetmesi için iki farklı yol sunulması planlanıyor. Listeye kişi ekleme veya çıkarma işlemleri, hem durum gizlilik ayarları menüsünden hem de doğrudan durum paylaşım ekranından kolayca yapılabilecek.Bununla birlikte, özelliğin en dikkat çekici yanlarından biri de görsel bir uyarı sistemi içermesi. Bir kullanıcı, durumunu ‘Yakın Arkadaşlar’ listesiyle paylaştığında, bu listedeki kişiler durumu görüntüleyen kişinin profil fotoğrafının etrafında farklı renkte bir halka görecek. Bu, tıpkı Instagram’da olduğu gibi, kendilerinin özel bir listede yer aldığını anlamalarını sağlayacak.Şu an için WhatsApp Yakın Arkadaşlar özelliği geliştirme aşamasındadır ve henüz beta test kullanıcılarının erişimine açılmamıştır. Yapılan geliştirmeler, özelliğin arayüzü ve kişi seçme akışının daha kullanıcı dostu hale getirilmesine odaklanmış durumda. Unutulmaması gereken önemli bir nokta ise, listeye yapılan değişikliklerin yalnızca gelecekteki durum güncellemelerini etkileyeceğidir. Yani, bir kişi listeden çıkarılsa bile, daha önce paylaşılan durumları görmeye devam edecektir.Bu özellik, WhatsApp’ın daha önce duyurduğu ve kullanıcıların birden fazla özel liste oluşturmasına olanak tanıyan ‘özel listeler’ konseptinden farklı olarak, tek bir ‘Yakın Arkadaşlar’ listesine odaklanmaktadır. Bu da daha basit ve hızlı bir kullanım sunmayı amaçladığını gösteriyor.