Kripto Piyasasında Deprem! Bitcoin Eriyor...

Kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin, perşembe günü yatırımcılarını üzen sert bir düşüş yaşadı. CNBC'nin raporuna göre Bitcoin, tek bir günde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 62.000 dolar (yaklaşık 2.704.303 TL) seviyelerine kadar geriledi. Bu ani değer kaybı, kripto para biriminin 2024 Başkanlık seçimlerinden bu yana gördüğü en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.Yaşanan bu düşüş, Bitcoin'in yakın geçmişteki rekorları göz önüne alındığında daha da dikkat çekici bir hal alıyor. Popüler kripto para birimi, Kasım 2024'te 100.000 dolar (yaklaşık 4.361.000 TL) barajını aşmış ve Ekim 2025'te 122.000 doların (yaklaşık 5.320.420 TL) üzerine çıkarak tarihi bir zirve yapmıştı. Ancak son birkaç haftadır piyasada istikrarlı ve keskin bir gerileme süreci izleniyor.Piyasadaki negatif seyir diğer kripto varlıkları da derinden etkiledi. Ethereum odaklı hazine BitMine'ın varlıkları, Ether'in 2.000 doların (yaklaşık 87.220 TL) altına düşmesiyle perşembe günü 8 milyar doların (yaklaşık 348,88 milyar TL) üzerinde değer kaybetti. The Block verilerine göre Bitcoin, Kasım 2021'deki 69.000 dolarlık (yaklaşık 3.009.090 TL) rekor seviyesinden bu yana elde ettiği tüm kazanımları fiilen sildi.Düşüş trendi sadece fiyatlara değil, sektördeki dev şirketlerin operasyonlarına da yansıdı. Winklevoss ikizlerine ait kripto borsası Gemini, yaklaşık 200 çalışanını işten çıkaracağını ve Avrupa Birliği, İngiltere ile Avustralya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Bu karar, küresel piyasalardaki belirsizliğin somut bir göstergesi olarak yorumlandı.Medya tarafında ise FT Alphaville, Bitcoin'in “negatif toplamlı bir oyun” ve “kullanımdan kopuk bir heyecan göstergesi” olduğu yönündeki eski eleştirileri için ironik bir açıklama yaptı. Yayın organı, daha önce yazdıkları her bir kelimenin arkasında durduklarını belirterek Bitcoin'e karşı mesafeli tutumunu koruduğunu bir kez daha vurguladı.