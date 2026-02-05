Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem! Detaylar Belli Oldu

4 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte kentsel dönüşüm süreçlerinde önemli bir eşik aşıldı.Yeni düzenlemedeki en dikkat çekici başlık 'salt çoğunluk kararı' oldu. Bu kapsamda, artık riskli yapılar üzerinde tüm maliklerin oy birliği ile karar alması gerekmeyecek.Söz konusu parsel üzerinde, yeniden yapılaşma başta olmak üzere birçok farklı işlemde kat maliklerinin salt çoğunluk kararıyla hareket edilecek. Uzlaşma sağlanamayan kentsel dönüşüm projelerindeki önemli bir tartışma konusu da böylelikle tarihe karışmış olacakYeni düzenleme kapsamında kat maliklerinin toplantı süreçlerine de netlik kazandırıldı. Bu doğrultuda, riskli yapıların bulunduğu parsellerde yapılacak yeni uygulamalar hakkında karar alınmak üzere, maliklerden birinin istemi ile bütün malikler toplantıya çağrılabilecek.Toplantılar, hisseleri oranında paydaşların en az salt çoğunluğu ile yapılacak ve yine en az salt çoğunluk ile alınan karar taraflarca imzalanarak tutanağa bağlanacak.Salt çoğunlukla alınan karara katılmayan ve belirlenen anlaşma oranlarını da kabul etmeyen vatandaşlar için de başka bir formül devreye girecek.Bu kapsamda söz konusu arsa payları, rayiç bedel altına düşmemek şartıyla açık artırmayla satışa çıkarılabilecek. Bu konuda öncelik ise diğer paydaş vatandaşlara verilecek.Öte yandan riskli arsaların, bitişik halde bulunan boş parsellerle birleştirilme işlemlerine ilişkin 'oy birliği zorunluluğu' ise devam edecek.Bu kapsamda söz konusu birleştirme işlemi için tüm maliklerin tek tek onay vermesi gerekecek. Bu madde ile boş parsel sahiplerinin hakları da korunmuş olacak.